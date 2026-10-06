Oszustwa w Świdniku. Zatrzymany 33-latek wyłudził od seniorów tysiące złotych

Seniorzy ze Świdnika stracili oszczędności w wyniku oszustw

Oszuści działali według typowego schematu, wprowadzając swoje ofiary w błąd co do tożsamości osoby dzwoniącej. Przekonywali starsze osoby, że ich oszczędności zgromadzone na kontach są zagrożone i wymagają zabezpieczenia. W jednym przypadku sprawcy doprowadzili seniora do przekazania 3000 zł, natomiast inna pokrzywdzona osoba oddała im 20 000 zł. Trzecie przestępstwo zakończyło się na etapie usiłowania, gdy sprawcy próbowali nakłonić mężczyznę do wydania 100 000 zł, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli, ponieważ bank zablokował wypłatę środków z rachunku pokrzywdzonego.

Zatrzymanie 33-latka w Warszawie i zarzuty recydywy

Podejrzany 33-latek został zatrzymany na terenie Warszawy przez stołeczną policję, po czym dalsze czynności procesowe z jego udziałem wykonali funkcjonariusze ze Świdnika. Mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty oszustwa, z których jeden dotyczył usiłowania popełnienia tego czynu. Z policyjnych ustaleń wynika, że 33-latek dopuścił się tych przestępstw w warunkach recydywy, gdyż wcześniej odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko mieniu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Świdniku sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policja wyjaśnia rolę kolejnych osób i apeluje o czujność

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci starają się obecnie ustalić, jaką rolę w całym procederze pełniły inne osoby mogące mieć związek z tymi oszustwami. Mundurowi przypominają, że funkcjonariusze publiczni tacy jak policjanci czy prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, biżuterii ani danych do logowania w bankowości elektronicznej. Jeśli podczas rozmowy telefonicznej ktoś informuje o akcji policyjnej lub zagrożeniu pieniędzy, należy zachować spokój, przerwać połączenie i samodzielnie skontaktować się z kimś bliskim lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Policja zachęca również do rozmawiania o tych zagrożeniach z seniorami, ponieważ jedna taka rozmowa może uchronić ich przed utratą pieniędzy.

Źródło: Policja.pl