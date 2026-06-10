Muzyczne dziedzictwo i współczesna energia

Historia warszawskiego Hotelu Bristol od samego początku nierozerwalnie splata się z muzyką. Ufundowany przez wielkiego pianistę i męża stanu, Ignacego Jana Paderewskiego, przez dekady gościł wybitne osobowości, takie jak Karol Szymanowski, Artur Rubinstein czy Jan Kiepura. Dziś tę tradycję kontynuuje Jakub Józef Orliński - artysta redefiniujący granice sztuki operowej, który pasję do śpiewu barokowego łączy z energią breakingu.

Relacja artysty z Hotelem Bristol ma osobisty wymiar. To właśnie w Café Bristol Jakub Józef Orliński, jako rodowity Warszawiak i adept Akademii Operowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, spotykał się na konsultacje ze swoim mentorem, Eytanem Pessenem. Wyjątkowe wnętrza hotelu posłużyły także jako tło sesji zdjęciowej dla magazynu „The Telegraph”, który uznał kontratenora za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych śpiewaków operowych świata. W kontekście jubileuszu, wybór Orlińskiego do współpracy był więc naturalnym krokiem.

Świętując 125-lecie wiedzieliśmy, że do współpracy przy kultowym deserze Café Bristol chcemy zaprosić artystę, który podobnie jak założyciel Hotelu Bristol, Ignacy Jan Paderewski, jest obywatelem świata, a jednocześnie kocha Warszawę i jest z nią emocjonalnie związany – mówi Magdalena Eliasz, dyrektorka generalna Hotelu Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw. Jakub Józef Orliński uosabia to, co dla nas najważniejsze: pasję, autentyczność, charyzmę i pełną świeżości energię opartą na solidnych fundamentach tradycji.

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Smak skomponowany niczym aria

Urodzinowa edycja Tortu Bristol to owoc spotkania dwóch światów: wielkiej sceny i mistrzowskiego cukiernictwa. Jakub Józef Orliński pracował nad recepturą wspólnie z Szefem Cukierni, Grzegorzem Walickim, który od ponad 30 lat strzeże słodkiego dziedzictwa hotelu.

Jako śpiewaka fascynuje mnie każdy proces twórczy. Dlatego też współpraca przy jubileuszowym Torcie Bristol była dla mnie tak wyjątkowym doświadczeniem. Najciekawszym etapem było samo komponowanie smaku wspólnie z Zespołem Cukierni – prawdziwymi mistrzami w swoim fachu. Możliwość zajrzenia za kulisy i poznania sekretów przygotowania tego kultowego deseru, z którego słynie Hotel Bristol, była niezwykle inspirująca - podkreśla Jakub Józef Orliński.

Symfonia smaków: karmel, porzeczka i marcepan

Klasyczna receptura Tortu Bristol, oparta na polskich śliwkach, kremie z orzechów laskowych, lekkim biszkopcie i czekoladzie, zyskała w tym roku zupełnie nowe, intrygujące brzmienie.

W nowej interpretacji kultowego Tortu Bristol, którą stworzyliśmy wspólnie z Jakubem, kompozycja smakowa rozwija się niczym muzyczna fraza – od aksamitnej czekolady karmelowej, przez wyrazistą, lekko cierpką nutę konfitury z czarnej porzeczki, po chrupiącą strukturę krokantu i miękką, otulającą słodycz marcepanu – opisuje Grzegorz Walicki, Szef Cukierni Hotelu Bristol, Warsaw.

Ten mały kawałek tortu daje wrażenie podróży. To niezobowiązująca wycieczka przez krainy, która pozwala na chwilę oderwać głowę od codzienności, przywołać całe skupienie i zatopić się w przyjemności odczuwanego smaku. W jubileuszowym połączeniu, przyjemność ta rozlewa się na warstwy i poziomy. Mam nadzieję, że to właśnie Państwo poczujecie - zaznacza Orliński.

Dostępność tortu

Jubileuszowy Tort Bristol jest dostępny w Café Bristol od 10 czerwca. Deser będzie można nabyć w trzech wersjach: małej, średniej oraz dużej, co czyni go idealnym kulinarnym suwenirem z Warszawy.

O Hotelu Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw

Otwarty w 1901 roku przez Ignacego Jana Paderewskiego, Hotel Bristol jest jednym z najbardziej prestiżowych adresów w Polsce. Łącząc secesyjny blask z nowoczesnym luksusem, od 125 lat pozostaje centrum życia kulturalnego i towarzyskiego stolicy.

Dziś Hotel Bristol, Warsaw należy do portfolio marki The Luxury Collection skupiającej ikoniczne hotele, które łączą luksus, autentyczność i głębokie zakorzenienie w lokalnej kulturze. Oferuje 165 luksusowych, stylowych pokoi oraz 41 apartamentów. W Hotelu działają: uwielbiana przez Warszawiaków kawiarnia Café Bristol, restauracja, 2 bary - Bar Kolumnowy oraz gin bar Lane’s, sezonowy champagne bar z zapierającym dech w piersiach widokiem na Warszawę, a także sale konferencyjne, Bristol spa z centrum fitness i krytym basenem.