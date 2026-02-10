Ferie w górach w rytmie après-ski. Zimowe weekendy z muzyką pod Tatrami

Zimowy dzień w Białce Tatrzańskiej czy Zakopanem coraz rzadziej kończy się wraz z zamknięciem wyciągów. Tuż przy trasach narciarskich powstają plenerowe strefy, w których można zdjąć kask, ogrzać się i zostać na dłużej. Muzyka grana na żywo, DJ sety i swobodna atmosfera sprawiają, że après-ski staje się przedłużeniem aktywnego dnia, a nie tylko krótką przerwą.
Czym jest The Circle?
Taką formułę przyjęło The Circle – zimowe wydarzenie après-ski organizowane przez markę glo. Od 17 stycznia do 8 marca projekt funkcjonuje w dwóch tatrzańskich lokalizacjach: w Białce Tatrzańskiej, bezpośrednio przy stoku, oraz na Gubałówce w Zakopanem.
W Białce Tatrzańskiej strefa działa w sąsiedztwie nowoczesnej infrastruktury narciarskiej. W ciągu dnia to miejsce odpoczynku między zjazdami, a wieczorami – punkt spotkań przy muzyce, kolacjach i ognisku. Na odwiedzających czekają m.in. serwis nart i snowboardu, strefa foto oraz dodatkowe aktywności towarzyszące.
Na Gubałówce The Circle oferuje DJ sety w otoczeniu panoramicznych widoków na Tatry. Luźna atmosfera après-ski przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców Zakopanego, którzy po dniu na stoku chcą zostać jeszcze chwilę w górskim klimacie.
Muzyczny grafik na całą zimę
Integralnym elementem wydarzenia są weekendowe sety DJ-skie zaplanowane na cały okres ferii i końcówkę zimy. Line-up zmienia się co tydzień, dzięki czemu każdy wyjazd może upłynąć wam przy zupełnie innej muzycznej oprawie.
Terminy i artyści:
23–24 stycznia 2026
- KEENARF
- DANNY DATENO
30–31 stycznia 2026
- OLA TEKS
- CYRYL
- KEENARF
6–7 lutego 2026
- TRUANT
- KECZUP
- KEENARF
13–14 lutego 2026
- RICARDO
- KEENARF
20–21 lutego 2026
- NEEVALD
- MALVEE
- EDVIN
- KEENARF
27–28 lutego 2026
- PONY
- JACOB A
- KEENARF
The Circle wpisuje się w trend zimowych wyjazdów, które nie kończą się na sporcie. Muzyka, plenerowe spotkania i zimowa sceneria sprawiają, że ferie w Tatrach zyskują dodatkowy wymiar – bardziej towarzyski i mniej schematyczny.
The Circle dopiero się rozkręca! Przybywajcie na kolejne muzyczne sety na stoku!