Ferie w górach w rytmie après-ski. Zimowe weekendy z muzyką pod Tatrami

Agnieszka Małgorzata Adamska
2026-02-10 11:15

Narty i snowboard to dziś dopiero początek zimowego wyjazdu. Coraz częściej ferie w górach oznaczają także muzykę, spotkania i dłuższe wieczory spędzane w plenerze. W Tatrach zimowa aura łączy się z après-ski, które naturalnie wpisuje się w rytm dnia na stoku. Przykład? The Circle, czyli wydarzenie, które łączy zimowe szaleństwo z doskonałą muzyką.

The Circle

i

Autor: glo/ Materiały prasowe

Zimowy dzień w Białce Tatrzańskiej czy Zakopanem coraz rzadziej kończy się wraz z zamknięciem wyciągów. Tuż przy trasach narciarskich powstają plenerowe strefy, w których można zdjąć kask, ogrzać się i zostać na dłużej. Muzyka grana na żywo, DJ sety i swobodna atmosfera sprawiają, że après-ski staje się przedłużeniem aktywnego dnia, a nie tylko krótką przerwą.

Czym jest The Circle?

Taką formułę przyjęło The Circle – zimowe wydarzenie après-ski organizowane przez markę glo. Od 17 stycznia do 8 marca projekt funkcjonuje w dwóch tatrzańskich lokalizacjach: w Białce Tatrzańskiej, bezpośrednio przy stoku, oraz na Gubałówce w Zakopanem.

W Białce Tatrzańskiej strefa działa w sąsiedztwie nowoczesnej infrastruktury narciarskiej. W ciągu dnia to miejsce odpoczynku między zjazdami, a wieczorami – punkt spotkań przy muzyce, kolacjach i ognisku. Na odwiedzających czekają m.in. serwis nart i snowboardu, strefa foto oraz dodatkowe aktywności towarzyszące.

Na Gubałówce The Circle oferuje DJ sety w otoczeniu panoramicznych widoków na Tatry. Luźna atmosfera après-ski przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców Zakopanego, którzy po dniu na stoku chcą zostać jeszcze chwilę w górskim klimacie.

Muzyczny grafik na całą zimę

Integralnym elementem wydarzenia są weekendowe sety DJ-skie zaplanowane na cały okres ferii i końcówkę zimy. Line-up zmienia się co tydzień, dzięki czemu każdy wyjazd może upłynąć wam przy zupełnie innej muzycznej oprawie. 

Terminy i artyści:

23–24 stycznia 2026

  • KEENARF
  • DANNY DATENO

30–31 stycznia 2026

  • OLA TEKS
  • CYRYL
  • KEENARF

6–7 lutego 2026

  • TRUANT
  • KECZUP
  • KEENARF

13–14 lutego 2026

  • RICARDO
  • KEENARF

20–21 lutego 2026

  • NEEVALD
  • MALVEE
  • EDVIN
  • KEENARF

27–28 lutego 2026

  • PONY
  • JACOB A
  • KEENARF
The Circle wpisuje się w trend zimowych wyjazdów, które nie kończą się na sporcie. Muzyka, plenerowe spotkania i zimowa sceneria sprawiają, że ferie w Tatrach zyskują dodatkowy wymiar – bardziej towarzyski i mniej schematyczny.

