Ferie w górach w rytmie après-ski. Zimowe weekendy z muzyką pod Tatrami

Zimowy dzień w Białce Tatrzańskiej czy Zakopanem coraz rzadziej kończy się wraz z zamknięciem wyciągów. Tuż przy trasach narciarskich powstają plenerowe strefy, w których można zdjąć kask, ogrzać się i zostać na dłużej. Muzyka grana na żywo, DJ sety i swobodna atmosfera sprawiają, że après-ski staje się przedłużeniem aktywnego dnia, a nie tylko krótką przerwą.

Czym jest The Circle?

Taką formułę przyjęło The Circle – zimowe wydarzenie après-ski organizowane przez markę glo. Od 17 stycznia do 8 marca projekt funkcjonuje w dwóch tatrzańskich lokalizacjach: w Białce Tatrzańskiej, bezpośrednio przy stoku, oraz na Gubałówce w Zakopanem.

W Białce Tatrzańskiej strefa działa w sąsiedztwie nowoczesnej infrastruktury narciarskiej. W ciągu dnia to miejsce odpoczynku między zjazdami, a wieczorami – punkt spotkań przy muzyce, kolacjach i ognisku. Na odwiedzających czekają m.in. serwis nart i snowboardu, strefa foto oraz dodatkowe aktywności towarzyszące.

Na Gubałówce The Circle oferuje DJ sety w otoczeniu panoramicznych widoków na Tatry. Luźna atmosfera après-ski przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców Zakopanego, którzy po dniu na stoku chcą zostać jeszcze chwilę w górskim klimacie.

Muzyczny grafik na całą zimę

Integralnym elementem wydarzenia są weekendowe sety DJ-skie zaplanowane na cały okres ferii i końcówkę zimy. Line-up zmienia się co tydzień, dzięki czemu każdy wyjazd może upłynąć wam przy zupełnie innej muzycznej oprawie.

Terminy i artyści:

23–24 stycznia 2026

KEENARF

DANNY DATENO

30–31 stycznia 2026

OLA TEKS

CYRYL

KEENARF

6–7 lutego 2026

TRUANT

KECZUP

KEENARF

13–14 lutego 2026

RICARDO

KEENARF

20–21 lutego 2026

NEEVALD

MALVEE

EDVIN

KEENARF

27–28 lutego 2026

PONY

JACOB A

KEENARF

The Circle wpisuje się w trend zimowych wyjazdów, które nie kończą się na sporcie. Muzyka, plenerowe spotkania i zimowa sceneria sprawiają, że ferie w Tatrach zyskują dodatkowy wymiar – bardziej towarzyski i mniej schematyczny.

