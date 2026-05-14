12 lat Flyspot: polska marka w światowej elicie indoor skydivingu

Pasja, która stworzyła nową kategorię rozrywki

Flyspot Group to dziś unikalny ekosystem: od tuneli aerodynamicznych (Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk), przez najgłębszy basen nurkowy w Europie – Deepspot, aż po wirtualną rzeczywistość w Skyspot. Fundamentem tej historii jest wizja Michała Braszczyńskiego, byłego pilota szybowcowego, który postawił sobie za cel, aby wszyscy mogli realizować marzenia o lataniu. Od początku chcieliśmy budować obiekty bez kompromisów. Wybraliśmy technologię, która gwarantuje najbardziej stabilną strugę powietrza, co szybko doceniła światowa czołówka sportowców. Cieszy mnie, że przez te 12 lat udało nam się pokazać, że indoor skydiving to nie tylko sport ekstremalny, ale bezpieczna i dostępna dla każdego forma spędzania czasu – mówi Michał Braszczyński, twórca marki Flyspot.

Światowy poziom treningu i emocji

O tym, że Flyspot należy do światowej elity, świadczy fakt, że polskie tunele są regularnie wybierane przez międzynarodowe ekipy spadochronowe jako baza treningowa. To tutaj swoje umiejętności doskonali m.in. Maja Kuczyńska, Mistrzyni Świata we freestyle’u, która była gościem specjalnym urodzinowego spotkania. Flyspot, jako jedna z nielicznych marek, oferuje pełną infrastrukturę: profesjonalny tunel, zaplecze hotelowe oraz gastronomię w jednym miejscu. To sprawia, że Polska stała się destynacją turystyki sportowej dla osób z całego świata.

Inwestycja w doświadczenia

Dwanaście lat obecności na rynku to dowód na to, że rynek „experience economy” w Polsce dojrzał. Flyspot przestał być tylko ciekawostką, a stał się sprawdzonym formatem na eventy firmowe, team building czy unikalny prezent. Tajemnica sukcesu? Konsekwencja w dostarczaniu jakości premium. Niezależnie od tego, czy latasz po raz pierwszy, czy jesteś zawodowcem przygotowującym się do Mistrzostw Świata, standard obsługi i bezpieczeństwa musi być identyczny. Ludzie zawsze będą szukać autentycznych emocji, a my nauczyliśmy się je dostarczać 365 dni w roku – podsumowuje Aneta Gergont-Gałązka, Dyrektor Flyspot Group.

Urodziny na wysokości!

Podczas urodzinowego spotkania Prezes Flyspot Group, Michał Braszczyński, zabrał zgromadzonych w pasjonującą podróż przez najciekawsze momenty z ostatnich lat. Potem zrobiło się naprawdę widowiskowo – Maja Kuczyńska dała spektakularny pokaz udowadniając tym samym, że w tunelu aerodynamicznym wszystko jest możliwe. Po tej dawce wrażeń przyszedł czas na to, co najważniejsze: każdy mógł sam wznieść się w powietrze i poczuć prawdziwą wolność latania, a zaproszonych gości wspierał aktor Rafał Cieszyński, który wspólnie z synem regularnie trenuje w tunelu. To były urodziny pełne radości, ekscytacji i świetnej energii!

Flyspot to już 12 lat emocji, pasji i spełniania marzeń. Przez ten czas zaufało nam ponad 1 mln osób, a w powietrzu spędziliśmy już 7 mln minut. Przed nami kolejne niesamowite chwile!

