Tak przechowujesz deskę do krojenia? Wilgoć może robić więcej szkody, niż myślisz

Pomimo intensywnego użytkowania, często pomijamy kluczowy etap dbania o deski do krojenia po myciu, nieświadomi jego wpływu na ich stan i bezpieczeństwo.

Zatrzymywanie się wilgoci w strukturze deski po myciu stwarza idealne warunki dla rozwoju niepożądanych mikroorganizmów i degradacji materiału.

Niewłaściwe metody przechowywania i suszenia desek, a nie intensywność ich użytkowania, są główną przyczyną ich szybkiego niszczenia i utraty właściwości higienicznych.

Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza podczas suszenia oraz regularna konserwacja są niezbędne do zachowania długotrwałej czystości, stabilności i funkcjonalności desek.

Wilgoć, która zostaje na desce po myciu, nie zawsze jest widoczna gołym okiem. Szczególnie w przypadku desek drewnianych i bambusowych woda wnika w strukturę materiału, zamiast szybko odparować. Jeśli deska schnie na płasko lub trafia do zamkniętej szafki, wilgoć zostaje uwięziona, a to idealne warunki do namnażania się bakterii i powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Zobacz też: Masz ją w kuchni od miesięcy? Może zbierać więcej bakterii niż deska sedesowa

Jak dbać o deskę do krojenia?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie sposób przechowywania, a nie intensywność użytkowania, najszybciej niszczy deskę. Długotrwała wilgoć może powodować wypaczanie, pęknięcia, rozwarstwianie się materiału, a w skrajnych przypadkach nawet rozwój pleśni. Mikropęknięcia, które powstają w wilgotnym środowisku, stają się miejscem, gdzie bakterie mogą się gromadzić i przetrwać zwykłe mycie.

"Każdy kolejny rok". Twórczynie o POLSKICH PIEROGACH i 2. sezonie romansu Prime Video | Wywiad ESKA

Deska do krojenia - co robić, by służyła nam dłużej?

Częstym błędem jest też opieranie mokrej deski o ścianę tuż przy zlewie. Choć wygląda to na szybkie rozwiązanie, w praktyce deska nadal nie ma odpowiedniej cyrkulacji powietrza, a dodatkowo jest narażona na kolejne zachlapania.

Najlepszym rozwiązaniem jest suszenie i przechowywanie deski w pozycji pionowej, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym. Może to być specjalny stojak, kratka lub pionowa przegroda w szafce – kluczowe jest to, by powietrze docierało do obu stron deski. Dopiero całkowicie suchą deskę warto schować.

W przypadku desek drewnianych ogromne znaczenie ma również regularna pielęgnacja. Olejowanie (olejem przeznaczonym do kontaktu z żywnością) zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody, przedłuża trwałość deski i poprawia jej higienę.

To prosty zabieg, który naprawdę robi różnicę. Niby drobny nawyk, a może decydować o czystości w kuchni i trwałości sprzętów.