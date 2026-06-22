ESKA Music Tour 2026 w Kołobrzegu. Nad Bałtykiem wystąpią IRA i Bryska

Nadmorski kurort stanie się muzyczną stolicą regionu

Ostatni weekend czerwca nad Bałtykiem zapowiada się wyjątkowo gorąco. Wszystko za sprawą ESKA Music Tour 2026, które zawita do Kołobrzegu – jednego z najchętniej odwiedzanych kurortów w Polsce. To miejsce od lat przyciąga nie tylko szerokimi plażami i morskim klimatem, ale także bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Koncert odbędzie się 28 czerwca na placu przy latarni morskiej. Wydarzenie zgromadzi zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów, którzy właśnie wtedy rozpoczną swój wakacyjny wypoczynek nad morzem.

Autor: Archiwum prywatne

Molo, promenada i latarnia. Tych miejsc nie można pominąć

Choć Kołobrzeg kojarzy się przede wszystkim z nadmorskim relaksem, warto poświęcić chwilę na poznanie jego atrakcji. Wizytówką miasta pozostaje słynne molo, które liczy 220 metrów długości i pozwala spojrzeć na Bałtyk z zupełnie innej perspektywy. Tuż obok znajduje się charakterystyczna latarnia morska, od lat będąca jednym z symboli kurortu.

Spacerowicze mogą wybrać się również na najdłuższą polską promenadę, ciągnącą się przez ponad trzy kilometry wzdłuż wybrzeża. To miejsce, gdzie nawet w szczycie sezonu można złapać oddech i poczuć prawdziwy wakacyjny klimat.

Autor: Archiwum prywatne

Zabytki przypominają o bogatej przeszłości miasta

Kołobrzeg ma też drugie, mniej oczywiste oblicze. W centrum miasta uwagę przyciąga gotycka katedra z XIV wieku, należąca do najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Kilka kroków dalej stoi neogotycki ratusz, którego architektura przypomina średniowieczny zamek.

Miłośnicy historii mogą natomiast odwiedzić Muzeum Oręża Polskiego. W jego zbiorach znajdują się zarówno średniowieczne eksponaty, jak i wojskowy sprzęt z różnych epok, od mundurów po samoloty i czołgi.

Autor: Archiwum prywatne

IRA i Bryska rozgrzeją publiczność pod latarnią morską

Największe emocje czekają jednak pod sceną. Gwiazdą wieczoru będzie zespół IRA z Arturem Gadowskim na czele. Grupa od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najważniejszych formacji rockowych w Polsce. Publiczność z pewnością usłyszy takie przeboje jak „Nadzieja”, „Ona jest ze snu” czy „Mój dom”.

Autor: Grzegorz-Gołębiowski

Obok rockowych brzmień pojawi się także nowoczesny pop. Na scenie wystąpi Bryska, której utwory od kilku lat regularnie podbijają listy przebojów i serwisy streamingowe. Artystka zdobyła popularność dzięki takim piosenkom jak „Lato (pocałuj mnie)”, „Odbicie” czy „Mam kogoś lepszego”.

Całość poprowadzi Michał Hanczak, doskonale znany słuchaczom Radia ESKA.

Autor: Organizator / Materiały prasowe

Wakacyjny wieczór pełen dobrej energii

ESKA Music Tour od lat odwiedza największe miasta i najpopularniejsze miejscowości turystyczne w Polsce, dostarczając publiczności muzycznych emocji i niezapomnianych wspomnień. Kołobrzeg będzie jednym z tych miejsc, gdzie koncert stanie się pretekstem do spędzenia całego dnia nad morzem.

Autor: Eska Music Tour 2026/ Materiały prasowe

Muzyka, szum fal, zachód słońca i tysiące osób bawiących się pod sceną – wszystko wskazuje na to, że tegoroczne powitanie wakacji w Kołobrzegu zapisze się w pamięci uczestników na długo. Nie może was tam zabraknąć!