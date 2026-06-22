ESKA Music Tour 2026 w Kołobrzegu. Nad Bałtykiem wystąpią IRA i Bryska

Nadmorski kurort stanie się muzyczną stolicą regionu
Ostatni weekend czerwca nad Bałtykiem zapowiada się wyjątkowo gorąco. Wszystko za sprawą ESKA Music Tour 2026, które zawita do Kołobrzegu – jednego z najchętniej odwiedzanych kurortów w Polsce. To miejsce od lat przyciąga nie tylko szerokimi plażami i morskim klimatem, ale także bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.
Koncert odbędzie się 28 czerwca na placu przy latarni morskiej. Wydarzenie zgromadzi zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów, którzy właśnie wtedy rozpoczną swój wakacyjny wypoczynek nad morzem.
Molo, promenada i latarnia. Tych miejsc nie można pominąć
Choć Kołobrzeg kojarzy się przede wszystkim z nadmorskim relaksem, warto poświęcić chwilę na poznanie jego atrakcji. Wizytówką miasta pozostaje słynne molo, które liczy 220 metrów długości i pozwala spojrzeć na Bałtyk z zupełnie innej perspektywy. Tuż obok znajduje się charakterystyczna latarnia morska, od lat będąca jednym z symboli kurortu.
Spacerowicze mogą wybrać się również na najdłuższą polską promenadę, ciągnącą się przez ponad trzy kilometry wzdłuż wybrzeża. To miejsce, gdzie nawet w szczycie sezonu można złapać oddech i poczuć prawdziwy wakacyjny klimat.
Zabytki przypominają o bogatej przeszłości miasta
Kołobrzeg ma też drugie, mniej oczywiste oblicze. W centrum miasta uwagę przyciąga gotycka katedra z XIV wieku, należąca do najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Kilka kroków dalej stoi neogotycki ratusz, którego architektura przypomina średniowieczny zamek.
Miłośnicy historii mogą natomiast odwiedzić Muzeum Oręża Polskiego. W jego zbiorach znajdują się zarówno średniowieczne eksponaty, jak i wojskowy sprzęt z różnych epok, od mundurów po samoloty i czołgi.
IRA i Bryska rozgrzeją publiczność pod latarnią morską
Największe emocje czekają jednak pod sceną. Gwiazdą wieczoru będzie zespół IRA z Arturem Gadowskim na czele. Grupa od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najważniejszych formacji rockowych w Polsce. Publiczność z pewnością usłyszy takie przeboje jak „Nadzieja”, „Ona jest ze snu” czy „Mój dom”.
Obok rockowych brzmień pojawi się także nowoczesny pop. Na scenie wystąpi Bryska, której utwory od kilku lat regularnie podbijają listy przebojów i serwisy streamingowe. Artystka zdobyła popularność dzięki takim piosenkom jak „Lato (pocałuj mnie)”, „Odbicie” czy „Mam kogoś lepszego”.
Całość poprowadzi Michał Hanczak, doskonale znany słuchaczom Radia ESKA.
Wakacyjny wieczór pełen dobrej energii
ESKA Music Tour od lat odwiedza największe miasta i najpopularniejsze miejscowości turystyczne w Polsce, dostarczając publiczności muzycznych emocji i niezapomnianych wspomnień. Kołobrzeg będzie jednym z tych miejsc, gdzie koncert stanie się pretekstem do spędzenia całego dnia nad morzem.
Muzyka, szum fal, zachód słońca i tysiące osób bawiących się pod sceną – wszystko wskazuje na to, że tegoroczne powitanie wakacji w Kołobrzegu zapisze się w pamięci uczestników na długo. Nie może was tam zabraknąć!