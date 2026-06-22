Michael Olise na MŚ 2026. Jak Francuz chce zmienić futbol?

Kreatywne podejście do piłki nożnej

Pomocnik reprezentacji Francji na mistrzostwach świata stawia przed sobą ambitne cele. Urodzony w Londynie dwudziestoczterolatek, mający również nigeryjskie korzenie, występuje na co dzień w niemieckim Bayernie Monachium. W niedawnym wywiadzie dla francuskiego dziennika „L’Equipe” opowiedział o swoim indywidualnym podejściu do sportowej rywalizacji. Zawodnik uważa, że zmagania na boisku powinny charakteryzować się wysoką estetyką. Według niego efektowność dotyczy zarówno formacji ofensywnych, jak i zadań defensywnych.

W wygranym przez Francuzów spotkaniu z Senegalem Michael Olise udowodnił swoją wartość na boisku. Podczas tego starcia, zakończonego wynikiem 3:1 dla europejskiej drużyny, zanotował bardzo ważną asystę. Znakomitym i świetnym podaniem obsłużył kapitana zespołu, Kyliana Mbappe, który zdobył pierwszą bramkę. Pomocnik Bayernu Monachium nie potwierdził jednak oficjalnie, czy to konkretne zagranie spełniło jego rygorystyczne oczekiwania estetyczne. Skupił się raczej na ogólnym wrażeniu wizualnym swoich dotychczasowych występów.

„Piłka nożna to wspaniały sport, dlatego powinna być również piękna wizualnie, niczym sztuka. Nie uważam się jednak za artystę, choć wydaje mi się, że jestem po prostu osobę kreatywną”

„Nawet wślizg może być niezwykle płynnym i eleganckim ruchem”

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Francji?

Styl gry preferowany przez reprezentanta aktualnych wicemistrzów świata jest doceniany przez jego kolegów z drużyny narodowej. Kylian Mbappe określił go niedawno zawodnikiem zarówno teraźniejszości, jak i bliskiej przyszłości. Sam zainteresowany podchodzi do takich pochwał ze sporym dystansem i wyjątkową skromnością. Dwudziestoczterolatek przyznaje otwarcie, że bardzo chętnie utrzymuje futbolówkę przy nodze przed rozpoczęciem kluczowej fazy ataku. Zbudowanie odpowiedniego rytmu gry jest dla niego absolutnym priorytetem w każdym spotkaniu turniejowym.

Kolejną okazją do zaprezentowania kreatywnych zagrań będzie następne spotkanie w ramach trwającego turnieju. W najbliższy poniedziałek francuska drużyna rozegra swój drugi mecz na tegorocznym mundialu. Przeciwnikiem narodowego zespołu prowadzonego przez sztab szkoleniowy będzie reprezentacja Iraku. Rywalizacja obu zespołów zostanie przeprowadzona na dużym stadionie zlokalizowanym w amerykańskiej Filadelfii. Będzie to niezwykle ważne starcie dla ostatecznego układu tabeli w obecnej fazie mistrzostw świata.

„Po prostu lubię mieć piłkę, lubię ją poczuć, zanim akcja nabierze tempa. To dla mnie ważne, żeby współpracować z piłką”