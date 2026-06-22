MŚ 2026. Złota rybka z Toronto przepowiada wyniki mundialu. Skuteczność zaskakuje

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-22 7:14

W centrum Toronto złota rybka o imieniu Swimbappé trafnie przewiduje wyniki meczów piłkarskich MŚ 2026. Według kanadyjskich mediów skuteczność jej typowań wynosi aż 80 procent. Czy niezwykłe zwierzę skradnie serca kibiców na całym świecie?

Piłka nożna leżąca na mokrej, błotnistej murawie boiska, widziana z perspektywy bramki, z siatką na pierwszym planie, a w tle niewyraźny stadion. Ta grafika symbolizuje atmosferę nadchodzących Mistrzostw Świata 2026, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Stara skórzana piłka nożna na błotnistym boisku widziana z wnętrza bramki na tle dużego stadionu.

Akwarium wyrocznia w centrum Toronto

Na parterze biurowca przy 225 Wellington Street West w Toronto znajduje się niezwykła witryna. Przechodnie mogą podziwiać akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie. Całość jest oklejona plakatem informującym o Swimbappé, złotej rybce przepowiadającej wyniki meczów.

Mechanizm typowania jest bardzo prosty. Nad akwarium umieszczane są flagi państw rozgrywających spotkanie, a strona, w którą rybka popłynie jako pierwsza, wskazuje zwycięzcę. Inicjatywa przyciąga uwagę mieszkańców i turystów.

Zaskakująca skuteczność nietypowej wyroczni

Według informacji przekazanych przez opiekunów zwierzęcia, skuteczność przewidywań Swimbappé utrzymuje się na poziomie 80 procent. Telewizja CTV News Toronto poinformowała, że rybka trafnie wytypowała m.in. zwycięstwo Kanady nad Katarem wynikiem 6:0.

Nie wszystkie prognozy są jednak bezbłędne. W przypadku spotkania Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej, rybka błędnie wskazała wygraną drużyny z Afryki. Zwierzę, którego imię nawiązuje do francuskiego napastnika Kyliana Mbappé, wytypuje łącznie wyniki 104 spotkań mistrzostw świata.