MŚ 2026. Złota rybka z Toronto przepowiada wyniki mundialu. Skuteczność zaskakuje

Akwarium wyrocznia w centrum Toronto

Na parterze biurowca przy 225 Wellington Street West w Toronto znajduje się niezwykła witryna. Przechodnie mogą podziwiać akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie. Całość jest oklejona plakatem informującym o Swimbappé, złotej rybce przepowiadającej wyniki meczów.

Mechanizm typowania jest bardzo prosty. Nad akwarium umieszczane są flagi państw rozgrywających spotkanie, a strona, w którą rybka popłynie jako pierwsza, wskazuje zwycięzcę. Inicjatywa przyciąga uwagę mieszkańców i turystów.

Zaskakująca skuteczność nietypowej wyroczni

Według informacji przekazanych przez opiekunów zwierzęcia, skuteczność przewidywań Swimbappé utrzymuje się na poziomie 80 procent. Telewizja CTV News Toronto poinformowała, że rybka trafnie wytypowała m.in. zwycięstwo Kanady nad Katarem wynikiem 6:0.

Nie wszystkie prognozy są jednak bezbłędne. W przypadku spotkania Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej, rybka błędnie wskazała wygraną drużyny z Afryki. Zwierzę, którego imię nawiązuje do francuskiego napastnika Kyliana Mbappé, wytypuje łącznie wyniki 104 spotkań mistrzostw świata.