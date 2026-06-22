Dzień Ojca po rozstaniu. Dlaczego to taki trudny moment dla obojga?

Rozwód to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu, który wymusza całkowitą zmianę dotychczasowych schematów. Kiedy nadchodzi 23 czerwca, emocje często biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Dla wielu matek złożenie życzeń byłemu mężowi wydaje się nienaturalne, a ojcowie mogą czuć nostalgię za czasem, gdy ten dzień świętowali wspólnie w jednym domu. Psycholodzy z Uniwersytetu SWPS podkreślają, że kluczem do przetrwania tego czasu jest wyraźne rozdzielenie ról: choć przestaliście być małżeństwem, na zawsze pozostajecie rodzicami.

Zrozumienie, że twój były partner już nie jest twoim życiowym towarzyszem, ale nadal pełni funkcję taty waszych dzieci, pomaga wyznaczyć zdrowe granice. To moment, w którym warto odłożyć dawne pretensje do szuflady. Dzieci chłoną emocje dorosłych jak gąbka, więc twój dyskomfort może bezpośrednio przełożyć się na ich poczucie winy. Jeśli mama okazuje niechęć wobec świętowania Dnia Ojca, dziecko może czuć, że ciesząc się z wizyty u taty, zdradza własną matkę. To ogromny ciężar dla młodego człowieka.

Jak składać życzenia byłemu partnerowi i uniknąć sztuczności?

Wiele osób zastanawia się, czy w ogóle wypada pisać do byłego partnera w takim dniu. Eksperci z poradni psychologicznych, takich jak PsychoMedic, sugerują kierowanie się zasadą czystej intencji. Twoje życzenia nie mają być próbą powrotu do przeszłości ani złośliwym komentarzem. Powinny skupiać się wyłącznie na jego ojcostwie i relacji z dziećmi. Neutralny ton i zwięzłość to twoi najlepsi sojusznicy. Krótka wiadomość tekstowa jest bezpiecznym rozwiązaniem, które nie wymaga natychmiastowej, wylewnej odpowiedzi.

Zamiast szukać rymowanych wierszyków w sieci, które w sytuacji po rozwodzie często brzmią ironicznie lub po prostu tandetnie, postaw na prostotę. Wystarczy kilka słów: „Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ojca. Cieszę się, że dzieci mają w tobie tak ważne oparcie” lub „Dobrego dnia, przesyłam serdeczności w dniu twojego święta”. Taki komunikat jest wyrazem szacunku dla jego roli, a jednocześnie zachowuje bezpieczny dystans. Jeśli wasze relacje są bardzo napięte, możesz całkowicie zrezygnować z życzeń od siebie i skupić się jedynie na umożliwieniu dziecku kontaktu z tatą.

Rola mamy: Jak pomóc dziecku uczcić Dzień Taty?

Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To środek tygodnia, co w przypadku opieki naprzemiennej lub weekendowej może komplikować plany. Jako mama masz tu do odegrania kluczową rolę. Wspieranie najmłodszych w przygotowaniu laurki czy drobnego upominku jest sygnałem dla dziecka, że relacja z tatą jest dla ciebie akceptowalna i ważna. Nie musisz brać udziału w samym spotkaniu, ale logistyczne ułatwienie kontaktu tego dnia, nawet jeśli nie wypada on w grafiku taty, będzie dojrzałym gestem.

Warto z wyprzedzeniem ustalić, jak będzie wyglądało to popołudnie. Może krótka wizyta po szkole albo wspólne wyjście na lody? Nawet jeśli czujesz żal do byłego partnera, zachowaj absolutną neutralność przy dziecku. Twoje zaangażowanie w pomoc przy wyborze prezentu nie jest prezentem dla byłego męża – to prezent dla twojego dziecka, któremu dajesz prawo do kochania obojga rodziców bez lęku. Taka postawa buduje poczucie bezpieczeństwa u malucha i uczy go, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w sposób cywilizowany.

Nowe tradycje ojca. Jak nie być tylko „tatą na weekend”?

Samodzielni ojcowie często obawiają się tego święta, zwłaszcza jeśli jest to ich pierwszy Dzień Ojca po rozwodzie. Ważne jest, aby nie spędzać go w poczuciu samotności czy rozpamiętywaniu tego, co było. To idealny moment na stworzenie własnych, nowych rytuałów z dziećmi, które będą dostosowane do waszej obecnej sytuacji. Nie musi to być wielkie wyjście do restauracji. Wspólne wyjście na rower, ognisko czy maraton ulubionych filmów mogą stać się nową, radosną tradycją, która odczaruje trudne wspomnienia.

Pamiętaj, że bycie ojcem to codzienne zaangażowanie, a nie tylko uroczystości raz w roku. Dzień Ojca we wtorek 23 czerwca to szansa na pokazanie dziecku, że mimo zmian w waszym życiu, twoja miłość i obecność są stałe. Jeśli w tym dniu dzieci nie mogą być z tobą fizycznie, zadbaj o rozmowę wideo lub krótki telefon. Budowanie nowej tożsamości po rozstaniu zajmuje czas, ale szczere skupienie się na dziecku i jego potrzebach to najkrótsza droga do odzyskania spokoju i poczucia spełnienia w roli taty.