Circoloco Warsaw – legenda Ibizy zagra w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Circoloco jest jedną z najbardziej kultowych marek światowej sceny elektronicznej. Historia Circoloco rozpoczęła się w 1999 roku w legendarnym klubie DC-10 na Ibizie, podczas poniedziałkowych afterparty. Z czasem marka stała się globalnym symbolem kultury klubowej, obecnym w najważniejszych ośrodkach sceny elektronicznej na każdym kontynencie i w najbardziej wpływowych miastach świata. W centrum tego projektu stoi założyciel Antonio Carbonaro - twórcza siła stojąca za unikalną tożsamością Circoloco, kształtująca jego kierunek muzyczny, wizję artystyczną oraz wyjątkowy undergroundowy charakter.

Siłą Circoloco jest własny język estetyczny i społeczność skupiona wokół współczesnej kultury klubowej. Projekt wykracza dziś poza format wydarzeń muzycznych, funkcjonując na styku muzyki, mody i sztuki wizualnej. Marka rozwijała współprace m.in. z Off-White i adidas Originals, a uruchomienie Circoloco Records we współpracy z Rockstar Games dodatkowo wzmocniło jej obecność w popkulturze.

W line-upie Circoloco potwierdzeni są Bedouin, Carlita, Honey Dijon, Jamback, Job Jobse, Pawsa, Prospa. Wydarzeniu muzycznemu towarzyszyć będzie spektakularna produkcja audiowizualna przygotowana specjalnie z myślą o architekturze Pałacu w Wilanowie oraz charakterze wydarzenia.

Circoloco zagra 9 maja br. w Pałacu w Wilanowie i zainauguruje projekt Let’s make them care, którego celem jest łączenie współczesnej kultury z przestrzeniami o szczególnym znaczeniu historycznym i społecznym. Część przychodów z wydarzenia zostanie przeznaczona na działania związane z ochroną i renowacją dziedzictwa kulturowego.

„Nie byłabym sobą, gdybym nie chciała połączyć tak ważnej dla mnie kwestii, jaką jest dziedzictwo narodowe i historyczne przestrzenie, z nowoczesnym, odważnym podejściem do ich wykorzystania. Cieszę się, że możemy wspierać instytucje, które pielęgnują naszą historię, i jednocześnie nadawać tym miejscom nowy wymiar poprzez sztukę i muzykę. Ten projekt pokazuje, że poprzez dialog między przeszłością a współczesnością możemy budować nowe znaczenia i emocje wokół miejsc o wyjątkowej wartości kulturowej. To również naturalna kontynuacja działań OmenaArt Foundation, która od lat łączy sztukę, filantropię i realne wsparcie dla inicjatyw o znaczeniu społecznym i kulturowym. Podobne realizacje z powodzeniem funkcjonują na świecie – od Odeonu Heroda Attyka w Atenach, przez Piramidy w Gizie i Koloseum w Rzymie, po Copacabanę w Rio de Janeiro czy Pałac Schönbrunn w Wiedniu” - mówi Omenaa Mensah.

„Cieszę się, że polska scena i publiczność są gotowe na bardziej świadome, całościowe podejście do kultury i historii. Wierzę, że kolejne instytucje będą dołączać do tej inicjatywy i otwierać się na nową publiczność” – dodaje Omenaa.

Awake Events działa w modelu łączącym najwyższy standard produkcyjny z odpowiedzialnością społeczną i długofalową wartością kulturową. Partnerstwo z OmenaArt Foundation oraz inicjatywami filantropijnymi Top Charity, współpracującymi m.in. z Obama Foundation, integruje projekty promotora z realnymi działaniami społecznymi o międzynarodowym zasięgu.

Awake Events to nowy europejski promotor koncertów i wydarzeń kulturalnych, który tworzy i produkuje live w najwyższym standardzie realizacyjnym. Agencja łączy muzykę, media, technologię i filantropię w jeden zintegrowany ekosystem, budując wydarzenia wykraczające poza tradycyjny model koncertowy.

„Awake Events powstało z ambicji tworzenia wydarzeń, które wykraczają poza sam koncert. Chcemy budować doświadczenia kulturowe na najwyższym poziomie produkcyjnym, w wyjątkowych miejscach i z realnym wpływem społecznym. Circoloco w Warszawie jest pierwszym krokiem w realizacji tej wizji” - mówi Maciej Kawulski, współzałożyciel Awake Events.

Awake Events współtworzą reżyser i współwłaściciel federacji KSW Maciej Kawulski i Tomasz Wardyn z Open Mind Production oraz fundusz inwestycyjny Venture Capital 2.0. Omenaa Mensah wraz z OmenaArt Foundation uczestniczą w projekcie jako partner społeczny, odpowiadając za działania o charakterze filantropijnym towarzyszące wydarzeniom. Awake Events powstało na fundamencie wieloletniego doświadczenia w branży muzycznej, produkcji filmowej, modelach pay-per-view oraz rozwoju marek medialnych o globalnym zasięgu.

