Ile to jest 72-28:7+10-45:9=? Uczeń podstawówki obliczy w mig. Podasz poprawny wynik w mniej niż 10 sekund?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-05-28 4:46

Codzienne ćwiczenie naszego mózgu jest niezwykle ważne, podobnie jak dbanie o kondycję całego organizmu. Tak jak mięśnie potrzebują regularnego ruchu, aby zachować sprawność, tak również umysł wymaga bodźców pobudzających go do pracy. Dlatego warto znaleźć, choć kilka minut dziennie na trening dla mózgu. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie bez użycia kalkulatora obliczyć, ile to jest 72-28:7+10-45:9=?

Ile to jest 72-28:7+10-45:9=? Uczeń podstawówki obliczy w mig. Podasz poprawny wynik w mniej niż 10 sekund?

i

Autor: Freepik.com
  • Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnego treningu, by zachować sprawność i witalność przez długie lata.
  • Proste łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na poprawę koncentracji i wzmocnienie pamięci, nawet jeśli nie jesteś geniuszem.
  • Sprawdź swoją bystrość umysłu i dowiedz się, czy potrafisz rozwiązać w zaledwie w 10 sekund zagadkę, która przetestuje twoje podstawowe umiejętności.

Ciało wymaga ruchu, aby pozostać w formie - o tym wiemy wszyscy. Regularne ćwiczenia fizyczne wzmacniają mięśnie, poprawiają kondycję i ogólne samopoczucie. Ale czy zastanawiamy się, jak często trenujemy nasz mózg? Ten niezwykły organ, odpowiedzialny za nasze myśli, emocje, pamięć i zdolność do rozwiązywania problemów, również potrzebuje regularnej stymulacji, aby zachować sprawność i witalność przez długie lata. Dlatego codzienne ćwiczenie naszego mózgu jest niezwykle ważne. Pomaga utrzymać ostrość umysłu, poprawia koncentrację, wzmacnia pamięć i zdolności analityczne. Jest to klucz do zachowania sprawności poznawczej, a nawet może spowalniać procesy starzenia się mózgu.

Polecany artykuł:

Szybka kartkówka z matematyki. Obliczysz, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=? Na poda…
Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Sprawdź, ile pamiętasz z podstawówki. Obliczysz w 10 sekund, ile to jest 72-28:7+10-45:9=?  

Znakomitym sposobem na ćwiczenie naszego mózgu są zagadki i łamigłówki matematyczne. Nie musisz wcale być matematycznym geniuszem, wystarczą nawet proste obliczenia, aby skutecznie poprawić funkcjonowanie naszego umysłu. Kluczem do sukcesu jest regularność.Wiecie już, ile to jest 72-28:7+10-45:9=?  Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 72-28:7+10-45:9=? - rozwiązanie krok po kroku 

Krok 1. Rozpoczynamy od wykonania dzielenia:

28 : 7 = 4

45 : 9 = 5

Podstawiamy wyniki:

72 − 4 + 10 − 5

Krok 2. Wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności ich zapisu od lewej do prawej:

72 − 4 = 68

68 + 10 = 78

78 − 5 = 73

Wynik końcowy: 72-28:7+10-45:9=73 

Czy udało wam się podać prawidłowy wynik w  mniej niż 10 sekund? Jeśli tak, oznacza to, iż wasz umysł jest w naprawdę dobrej kondycji!

Quiz - szkoła w czasach PRL-u. Młodzież nie ma szans
Pytanie 1 z 12
Kiedy nauczyciel mówił: "Siadaj, cwaja". To znaczy, że:
matematyka
zagadka matematyczna
zagadka