Ile to jest 72-28:7+10-45:9=? Uczeń podstawówki obliczy w mig. Podasz poprawny wynik w mniej niż 10 sekund?

Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnego treningu, by zachować sprawność i witalność przez długie lata.

Proste łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na poprawę koncentracji i wzmocnienie pamięci, nawet jeśli nie jesteś geniuszem.

Sprawdź swoją bystrość umysłu i dowiedz się, czy potrafisz rozwiązać w zaledwie w 10 sekund zagadkę, która przetestuje twoje podstawowe umiejętności.

Ciało wymaga ruchu, aby pozostać w formie - o tym wiemy wszyscy. Regularne ćwiczenia fizyczne wzmacniają mięśnie, poprawiają kondycję i ogólne samopoczucie. Ale czy zastanawiamy się, jak często trenujemy nasz mózg? Ten niezwykły organ, odpowiedzialny za nasze myśli, emocje, pamięć i zdolność do rozwiązywania problemów, również potrzebuje regularnej stymulacji, aby zachować sprawność i witalność przez długie lata. Dlatego codzienne ćwiczenie naszego mózgu jest niezwykle ważne. Pomaga utrzymać ostrość umysłu, poprawia koncentrację, wzmacnia pamięć i zdolności analityczne. Jest to klucz do zachowania sprawności poznawczej, a nawet może spowalniać procesy starzenia się mózgu.

Sprawdź, ile pamiętasz z podstawówki. Obliczysz w 10 sekund, ile to jest 72-28:7+10-45:9=?

Znakomitym sposobem na ćwiczenie naszego mózgu są zagadki i łamigłówki matematyczne. Nie musisz wcale być matematycznym geniuszem, wystarczą nawet proste obliczenia, aby skutecznie poprawić funkcjonowanie naszego umysłu. Kluczem do sukcesu jest regularność.Wiecie już, ile to jest 72-28:7+10-45:9=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 72-28:7+10-45:9=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Rozpoczynamy od wykonania dzielenia:

28 : 7 = 4

45 : 9 = 5

Podstawiamy wyniki:

72 − 4 + 10 − 5

Krok 2. Wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności ich zapisu od lewej do prawej:

72 − 4 = 68

68 + 10 = 78

78 − 5 = 73

Wynik końcowy: 72-28:7+10-45:9=73

Czy udało wam się podać prawidłowy wynik w mniej niż 10 sekund? Jeśli tak, oznacza to, iż wasz umysł jest w naprawdę dobrej kondycji!