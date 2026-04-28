Circoloco od lat przyciąga największe sławy. Już w maju zadebiutuje w Polsce!

Wywodząc się z surowych murów klubu DC-10 na Ibizie, Circoloco ewoluowało w globalne zjawisko kulturowe, obecne w największych miastach na świecie - od Nowego Jorku i Paryża po Sao Paulo. Nie jest to jednak klasyczny festiwal, lecz wydarzenie, które - zamiast na medialną ekspozycję - stawia na elitarność i świadomie ograniczoną dostępność. Liczy się obecność i wspólne przeżywanie chwili, co nadaje każdej edycji charakter niemal hermetycznego spotkania pasjonatów współczesnej kultury nocnej.

Circoloco od lat przyciąga największe sławy

To właśnie tutaj - podczas Circoloco - dochodzi do zderzenia światów muzyki, filmu, mody i internetu, kształujących obraz dzisiejszej club culture. Circoloco sprzyja organicznemu przenikaniu się gatunków, czego dowodem były występy A$AP Rocky’ego u boku Skepty, łączące scenę klubową z estetyką hip-hopu. Filozofię formatu doskonale oddaje też obraz z Sao Paulo, gdzie Dua Lipa bawiła się w strugach deszczu. Był to symbol absolutnej wolności - bez barier, bez podziału na scenę i publiczność, doświadczania "tu i teraz". Marka stała się naturalnym punktem odniesienia również dla takich sław jak Leonardo DiCaprio, Drake, Rihanna czy The Weeknd.

Sweetie z "You Can Dance" o hejcie i wpływie Beyoncé na jego taniec

Circoloco w Polsce

9 maja Warszawa przestanie być jedynie obserwatorem światowych trendów, stając się ich aktywnym współtwórcą. Wybór artystów, wśród których znalazła się m.in. Honey Dijon – chicagowska ikona muzyki tanecznej, znana ze współpracy z Beyoncé czy Madonną – stanowi potwierdzenie, że wydarzenie w Wilanowie to impreza dla słuchaczy, które śledzą to, co dzieje się na scenie muzyki klubowej.

Circoloco Warsaw 2026 - line-up

Fenomen Circoloco opiera się na radykalnym zwrocie ku czystemu doświadczeniu. W erze zdominowanej przez cyfrowy ekshibicjonizm i kompulsywne gromadzenie "contentu" na media społecznościowe, marka staje się azylem dla tych, którzy cenią obecność "tu i teraz". Potrzebę autentyczności i doświadczania podkreśla również staranna selekcja lokalizacji. Circoloco coraz częściej wybiera przestrzenie o historycznym znaczeniu, organizując swoje imprezy np. u stóp piramid w Gizie i tworząc unikalny dialog historii z nowoczesnością. Pierwsza edycja Circoloco Warsaw odbędzie się już 9 maja w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w godzinach 16:00-4:00. Zagrają:

Bedouin

Carlita

Honey Dijon

Jamback

Job Jobse

PAWSA

Prospa