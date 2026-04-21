Pracowała z Madonną i Beyonce. Lada moment wystąpi w Polsce! Honey Dijon gwiazdą Circoloco Warsaw

Fani muzyki elektronicznej długo czekali na takie wydarzenie jak to! Awake Events, nowa agencja entertainmentowa, zapowiedziała debiut Circoloco w naszym kraju. Legendarna impreza klubowa, wywodząca się prosto z Ibizy, czyli niekwestionowanej światowej stolicy muzyki elektronicznej, zadebiutuje w stolicy Polski już za moment, bo 9 maja. Miejsce? Nietypowe! Impreza odbędzie się w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

W ostatnich latach Circoloco coraz częściej ma miejsce w wyjątkowych, nietypowych lokalizacjach na świecie, np. pod piramidami w Gizie, co stanowi znakomity kontrast między historycznymi przestrzeniami a muzyką kojarzoną z nowoczesnością i podziemiem. Taki jest też cel promotora wydarzenia - wspieranie dziedzictwa narodowego poprzez otwieranie na nowe formy uczestnictwa.

Line-up Circoloco Warsaw 2026

Najważniejsza jest jednak muzyka. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i już podczas pierwszej odsłony wydarzenia sięgają po nazwiska z najwyższej półki, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. W line-upie nie zabraknie artystów, którzy chwilę temu grali podczas Coachelli - największego festiwalu muzycznego na świecie: Bedouin, Carlita, PAWSA i Prospa. To jednak nie wszystko. Na uczestników Circoloco Warsaw czekać będą też sety od Job Jobse, Jamback i Honey Dijon - ikony sceny house, znanej ze współpracy z takimi supergwiazdami jak Madonna czy Beyonce.

Coachella - komentarz

Honey Dijon wśród gwiazd Circoloco Warsaw 2026

Jeśli kochasz prawdziwą, wysokiej jakości muzykę taneczną serwowaną na żywo i to w magicznej, nietypowej scenerii, nie możesz przegapić tego wydarzenia. Circoloco Warsaw 2026 zapowiada się na jedno z największych i najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku, rozpoczynając swoją działalność na naszym rynku od mocnego uderzenia. Na scenie w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobaczymy m.in. Honey Dijon - absolutną legendę, która od lat definiuje brzmienie współczesnego house'u i techno, łącząc underground z mainstreamem.

Artystka została doceniona między innymi przez Madonnę i Beyonce. Dla królowej popu stworzyła remix piosenki "I Don't Search I Find", jednej z najlepiej ocenianych kompozycji na jej krążku "Madame X", który dotarł do 1. miejsca listy Billboard Dance Club Songs. Dzięki temu Madonna stała się pierwszą artystką w historii, która zamieściła imponującą liczbę 50 numerów jeden na jednej liście.

W przypadku Beyonce wpływ Honey Dijon był jeszcze większy. DJ-ka była jedną z głównych postaci stojących za brzmieniem nagrodzonego Grammy albumu "RENAISSANCE", będącego hołdem Bey dla muzyki house. Dijon wyprodukowała utwory "Cozy" oraz "Alien Superstar", uznawane za najlepsze wizytówki krążka.

Honey Dijon - nowa płyta

Aktualnie Honey Dijon promuje swój wydany w kwietniu tego roku album "The Nighlife", doskonale oceniany zarówno przez słuchaczy, jak i krytyków muzycznych. Na stronie Album Of The Year artystka uzyskała wysoką notę 82/100.

Circoloco Warsaw 2026 - bilety

Bilety na Circoloco w Warszawie są już dostępne w sprzedaży. Można je nabywać za pośrednictwem strony internetowej organizatora: www.awakeevents.com/circoloco.