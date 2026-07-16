Żużlowe mistrzostwa Europy SEC. Wiadomo kto wystąpi w turnieju inauguracyjnym

Inauguracja cyklu w Zielonej Górze

W tym sezonie najlepsi zawodnicy zmierzą się w czterech rundach, z czego dwie zaplanowano w Polsce. Kolejne turnieje odbędą się 5 września w niemieckim Guestrow, 19 września w Rzeszowie, a finał 2 października w czeskich Pardubicach. Sobotnie zmagania na torze w Zielonej Górze rozpoczną się punktualnie o godzinie 18.00.

Oprócz Patryka Dudka, stałymi uczestnikami mistrzostw będzie czterech innych Polaków. Kacper Woryna zapewnił sobie start dzięki czwartemu miejscu w sezonie 2025, natomiast Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawliccy wywalczyli awans w czerwcowym turnieju we włoskim Lonigo. Dodatkowo z dziką kartą wystąpi polski żużlowiec Damian Ratajczak.

„W związku z zawieszeniem Rasmusa Jensena przez duńską federację, miejsce Duńczyka zajmie Kim Nilsson. To aktualny indywidualny mistrz Szwecji, a także czołowy zawodnik Krajowej Ligi Żużlowej (jeździ w niemieckiej drużynie, Trans MF Landshut Devils - PAP)” - można przeczytać w komunikacie organizatorze cyklu.

Kto powalczy o europejski czempionat?

W poprzedniej edycji zmagań w 2025 roku wicemistrzem Europy został Łotysz Andrzej Lebiediew. Na trzecim stopniu podium stanął wówczas reprezentant Danii, Leon Madsen, który również znalazł się na tegorocznej liście startowej. Stawkę mistrzostw uzupełniają tacy zawodnicy jak Michael Jepsen Jensen, Kai Huckenbeck, Adam Ellis, Mikkel Michelsen, Mathias Pollestad, Nazar Parnicki oraz Jan Kvech.

Przed sobotnimi zawodami nastąpiła wspomniana zmiana na liście startowej, wprowadzając do gry Kima Nilssona w miejsce zawieszonego reprezentanta Danii. Rezerwowymi podczas turnieju w Zielonej Górze będą dwaj polscy żużlowcy: Oskar Hurysz oraz Paweł Sitek. To oni będą w gotowości, aby pojawić się na torze w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych w trakcie rywalizacji.