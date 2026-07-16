Reprezentacja Anglii bez finału MŚ 2026. Thomas Tuchel ogłasza ostateczną decyzję

Kto poprowadzi kadrę po MŚ 2026?

W środowym półfinale mistrzostw świata reprezentacja Anglii przegrała z Argentyną 1:2. Po bardzo wyrównanym starciu południowoamerykański zespół zdobył dwa decydujące gole w ostatnich siedmiu minutach meczu. Ten wynik oznacza koniec marzeń o mistrzowskim tytule dla drużyny, za której wyniki od stycznia 2025 roku odpowiada Thomas Tuchel.

Niemiecki trener przedłużył obowiązującą umowę z krajową federacją na początku 2026 roku. Na mocy tego porozumienia Thomas Tuchel inkasuje około 5,9 miliona euro rocznie. Wspomniany kontrakt jest ważny do mistrzostw Europy w 2028 roku, które zostaną zorganizowane na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii.

„kontrakt obowiązuje do czasu domowych mistrzostw Europy”

- Nie mogę się tego doczekać, choć obecnie trudno jest patrzeć tak daleko w przyszłość. Będziemy musieli czekać cztery lata, aby ponownie zakwalifikować się do mistrzostw świata. Półfinał to już samo w sobie osiągnięcie. Wiele potęg piłkarskich odpada z turnieju przed tą fazą – selekcjonera zacytował Sky Sports.

Kiedy Anglicy zagrają o trzecie miejsce?

Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela nie kończy jeszcze swojej przygody z tegorocznym mundialem, ponieważ ma przed sobą mecz pocieszenia. 18 lipca w Miami reprezentacja Anglii stoczy bój o trzecie miejsce na świecie z Francją. Oczekuje się, że sztab szkoleniowy odpowiednio zmotywuje zawodników po niedawnej porażce.

Wielki finał najważniejszego turnieju piłkarskiego zaplanowano na niedzielę, 19 lipca. Na obiekcie w Nowym Jorku/East Rutherford reprezentacja Argentyny spotka się z kadrą Hiszpanii. Obrońcy tytułu po raz drugi z rzędu awansowali do finału i mają szansę na kolejne historyczne osiągnięcie.