Akcja ratunkowa w Kościanie. Policjant i ratownicy po służbie pomogli 75-letniemu kierowcy

Interwencja na ulicy Kościuszki w Kościanie

2 lipca 2026 roku około godziny 19:00 st. post. Daniel Mentel przejeżdżał prywatnym samochodem przez ulicę Kościuszki w Kościanie. Funkcjonariusz zauważył jadący z przeciwnego kierunku pojazd marki Suzuki Swift, który nagle zatrzymał się na środku pasa ruchu. Policjant natychmiast zatrzymał swoje auto i wraz z dwoma świadkami podbiegł do kierowcy. Wewnątrz znaleźli nieprzytomnego 75-letniego mężczyznę, a ponieważ silnik samochodu wciąż pracował na wysokich obrotach, jedna z osób wyłączyła zapłon.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i użycie AED

Po bezpiecznym wydostaniu kierowcy z auta mężczyzna został ułożony w pozycji bezpiecznej. Policjant przejął rozmowę z operatorem numeru alarmowego 112 i koordynował działania do czasu przyjazdu służb. Wkrótce na miejscu pojawił się ratownik medyczny wracający po dyżurze, który wraz z funkcjonariuszem rozpoczął resuscytację po stwierdzeniu zatrzymania oddechu. Do akcji dołączyła także ratowniczka medyczna będąca w czasie wolnym, a jeden ze świadków dostarczył defibrylator AED z budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie.

Przywrócenie czynności życiowych i transport do szpitala

Urządzenie AED zostało wykorzystane podczas prowadzonych działań, ponieważ u poszkodowanego dochodziło do kolejnych epizodów zatrzymania krążenia. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z lekarzem dalsze czynności ratunkowe przejęła załoga karetki. Dzięki sprawnie przeprowadzonej interwencji udało się przywrócić 75-latkowi czynności życiowe, a następnie przetransportować go do szpitala. Po zakończeniu akcji medycznej policjant zabezpieczył pozostawiony na jezdni pojazd i przekazał go funkcjonariuszom z patrolu ruchu drogowego.

Źródło: Policja.pl