Wzruszony Dawid Kwiatkowski zwrócił się do fanów. Wokalista wyruszył w trasę

Dawid Kwiatkowski prowadzi karierę muzyczną, która trwa już kilkanaście lat, a wciąż na każdym kroku spotyka się z gronem oddanych fanów. Nic dziwnego, że jego koncerty oblegają tłumy. Artysta wydaje przebój za przebojem, które teraz będzie można usłyszeć na zjawiskowej trasie koncertowej. Sam Kwiatkowski nie ukrywa emocji.

Dawid Kwiatkowski rusza w trasę koncertową

Na 30 października zaplanowano pierwszy przystanek "Proszę Tańcz Tour". Po miesiącach sukcesów, radiowych przebojów i występów na największych festiwalach w Polsce przyszedł czas na to, by Dawid Kwiatkowski zagrał dla fanów na własnych koncertach. Gwiazdor jest otwarcie wzruszony tym, co udało mu się osiągnąć, dlatego tuż przed wyjazdem do Katowic opublikował kilka szczerych zdań od siebie.

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Artysta zwrócił się do fanów. "Chłopaki niech płaczą"

Na wstępie Dawid Kwiatkowski zaznaczył, że rzadko porusza w mediach społecznościowych prywatne sprawy, ale tym razem postanowił zrobić wyjątek. Do wpisu, w którym zamieścił zdjęcia z rozmaitych sytuacji w minionych miesiącach, artysta dodał poruszające słowa na temat emocji przed rozpoczynającą się właśnie trasą.

- Jutro zaczyna się coś, na co czekałem bardzo długo - moja wymarzona, największa trasa w życiu. I chyba dlatego właśnie dziś, w tym całym stresie i ekscytacji, chcę sobie przypomnieć jedną rzecz: życie dzieje się poza trasą - zaczął. - Mam jakieś dziwne przeczucie, że jutro się coś we mnie zmieni - być może nie zmieni się nic, a może ja będę po prostu trochę inny… bardziej uwierzę w siebie, widząc 3,5 tysiąca ludzi przed sobą? [...] I przypominam sobie: nawet gdy dzieją się największe rzeczy, to te małe do nich prowadzą. I to ich nie można stracić. No dobra Dejw - kieruj się na Południe - Katowice, jestem bardziej niż gotów. A jutro pewnie się poryczę. Chłopaki niech płaczą, nie? - dodał.

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"Proszę Tańcz Tour"

Katowice rozpoczynają trasę "Proszę Tańcz Tour", a przed artystą wizyty w kolejnych miastach. Plan koncertów jest następujący: 6-7 listopada w klubie Tama (Poznań), 14 listopada w Klubie Wytwórnia (Łódź), 21-22 listopada w Centrum Koncertowym A2 (Wrocław), 28-29 listopada w Starym Maneżu (Gdańsk) i finał - 6 grudnia na Torwarze w Warszawie.

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