Zastosuj ten nawóz do malin jeszcze we wrześniu. Krzaczki za rok obrodzą jak nigdy dotąd

Jeżeli Twoje krzewy malin wyglądają na wyczerpane po wydaniu owoców, koniecznie musisz zadbać o ich kondycję przed zimą. To zagwarantuje Ci wspaniałe zbiory w kolejnym roku.

Zapomnij o drogich, sklepowych nawozach. Postaw na naturalne odżywianie bogate w potas i fosfor, co znacznie zwiększy odporność roślin na mróz i poprawi ich ogólny stan zdrowia.

Wystarczy zastosować sprawdzony, domowy sposób, aby maliny przetrwały najtrudniejsze warunki i w przyszłym sezonie obficie obrodziły.

Jak wzmocnić osłabione maliny jesiennie przed nadejściem mrozów?

Maliny jesienne, które wydają owoce na tegorocznych pędach, są niezwykle cenne w każdym ogrodzie, dostarczając plonów aż do pierwszych przymrozków. Czasami jednak zamiast dorodnych krzewów z mnóstwem owoców, obserwujemy rośliny słabe, a plony są mizerne. Wzmocnienie tych krzewów po zakończeniu owocowania to absolutna podstawa, jeśli chcemy, by roślina zachowała zdrowie, przetrwała zimę i obficie owocowała w przyszłości. Jeżeli Twoje maliny już przestały owocować lub powoli kończą ten proces i widać po nich zmęczenie, musisz zadziałać przed nastaniem zimy. Kluczowym krokiem jest tu odpowiednie nawożenie malin. Ponieważ maliny zużywają mnóstwo energii na produkcję owoców, jesienią należy dostarczyć im nawozów potasowo-fosforowych. Taka mieszanka wzmocni korzenie i uodporni krzewy na niskie temperatury. Ważne, aby w tym okresie unikać nawozów zawierających azot, które pobudzają roślinę do wzrostu zielonych części, a to z kolei zmniejsza jej odporność na mróz. Doskonały, domowy nawóz dla malin jesiennych przygotujesz z łatwością ze skórek bananów.

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Przepis na domowy nawóz do malin. Wystarczą 4 skórki z banana i woda

Odżywka ze skórek bananów to doskonały zamiennik gotowych preparatów. Aby przygotować nawóz, potrzebujesz czterech skórek, które należy pociąć na małe, 1-2 centymetrowe kawałki. Możesz wykorzystać skórki zarówno ze świeżych, jak i nieco podsuszonych owoców. Następnie zalej je litrem wody i odstaw na 48 godzin. Uzyskany w ten sposób płyn musisz rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Tak przygotowaną miksturą podlej osłabione krzewy. To dostarczy malinom niezbędnego potasu i fosforu przed zbliżającą się zimą.

Jak nawóz ze skórek banana wpływa na krzewy malin?

Potas, w który bogate są skórki z bananów, jest niezwykle ważny dla roślin owocujących. To właśnie ten pierwiastek odpowiada za dostarczanie cukrów do owoców, co sprawia, że stają się one słodkie i bardzo aromatyczne. Dodatkowo potas wzmacnia cały krzew i wspomaga wzrost systemu korzeniowego. Oprócz potasu, w skórkach znajdziemy fosfor, wapń, magnez i inne, cenne minerały, które pozytywnie wpływają na kondycję rośliny. Kiedy skórki bananów ulegają rozkładowi, dostarczają do gleby cenną materię organiczną, poprawiając jej strukturę, a także zdolność do magazynowania wody i odpowiednie napowietrzenie.