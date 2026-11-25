Katarzyna Glinka odpoczywa na Karaibach zamiast marznąć w Polsce

Gdy w kraju pojawiły się pierwsze opady śniegu, Katarzyna Glinka zamieniła zimowe ubrania na egzotyczne Karaiby. Znana z serialu "Barwy szczęścia" aktorka zrezygnowała z ciepłych kurtek, szalików i ujemnych temperatur na rzecz rajskich widoków, słońca oraz błękitnego oceanu. Gwiazda otwarcie przyznaje, że taka forma spędzania jesienno-zimowego okresu bardzo jej odpowiada. Na swoich profilach w mediach społecznościowych regularnie publikuje ujęcia z wakacji, które dowodzą, jak wiele radości daje jej ta podróż. Dla Glinki wyjazd ten okazał się doskonałą metodą na zregenerowanie sił w pięknym otoczeniu i chwilowe zapomnienie o polskim chłodzie.

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Katarzyna Glinka relacjonuje wakacje na Instagramie

Katarzyna Glinka udostępniła na swoim instagramowym profilu fotografie z urlopu i opisała atrakcje, które czekały na nią na miejscu. Okazuje się, że wyjazd obfitował w znacznie więcej wrażeń niż tylko samo opalanie. Biorąc pod uwagę listopadową aurę w Polsce, takiego wypoczynku można jej naprawdę pozazdrościć.

Pływaliśmy w cenotach, podziemnej rzece, kąpaliśmy się w wodospadzie. Oglądaliśmy jaszczurki, motyle, widzieliśmy pięknego węża. Przeżyliśmy cudowną tropikalną burzę. Leżeliśmy gapiąc się przez pół dnia nie w telefon, a w fale. Fajne to - czytamy w opisie zdjęć na jej profilu na Instagramie.

Wszystkie opublikowane kadry z tego wyjazdu są dostępne w galerii dołączonej do artykułu.

Katarzyna Glinka i jej dorobek artystyczny. W jakich produkcjach grała?

Urodzona 19 kwietnia 1977 roku w Świdnicy Katarzyna Glinka spełnia się jako aktorka teatralna, filmowa i serialowa, a także w roli prezenterki telewizyjnej. Po ukończeniu Wydziału Aktorskiego w Szkole Filmowej w Łodzi zyskała ogromną popularność i sympatię Polaków. Przełomem okazała się rola Kasi Górki w serialu "Barwy szczęścia", w którą wciela się nieprzerwanie od 2007 roku. Jej telewizyjny dorobek obejmuje także występy w takich tytułach jak "Klan", "Tancerze", "Na dobre i na złe" oraz "Pierwsza miłość". Na dużym ekranie pojawiła się między innymi w produkcjach "Wyjazd integracyjny" i "Och, Karol 2", a widzowie pamiętają ją również z programów rozrywkowych, w tym z "Tańca z gwiazdami".

Kasia Glinka wywiad