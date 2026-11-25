Michał Wiśniewski narzeka na nieobecność Mandaryny

W zbliżającym się wielkim finale programu "Taniec z Gwiazdami" o zdobycie Kryształowej Kuli powalczy między innymi Mandaryna. Artystkę znaną z przeboju "Ev'ry Night" na żywo w studiu oklaskują jej najbliżsi, w tym dzieci Xavier i Fabienne oraz życiowy partner Michał Wiśniewski. Piosenkarz, z którym tancerka zeszła się po długiej przerwie, otwarcie przyznaje, że wyczekuje już zakończenia tanecznego formatu telewizji Polsat. Jak tłumaczy wokalista, największą przeszkodą w odbudowywaniu ich relacji na nowo jest ciągła nieobecność ukochanej w domu.

Ona stara się żonglować czasem, na ile to jest możliwe, ale fajnie, że to będzie ostatni odcinek, bo chyba wszyscy chcemy wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy. To jest bardzo ważne. Marta zacznie przygotowywać się ze mną do Sylwestra. Mamy bardzo wiele wspólnych planów - mówi piosenkarz w rozmowie z Eską.pl.

Wiśniewski chwali profesjonalizm Mandaryny na parkiecie

Fakt, że wokalista wypatruje finału „Tańca z Gwiazdami”, wcale nie przekreśla jego wsparcia dla partnerki. Michał Wiśniewski podkreślił, że Mandaryna podchodzi do swoich zadań profesjonalnie, ponieważ taniec od zawsze stanowił jej największą pasję.

Ona jest osobą, która jest absolutnie zawodowa. (...) Ciężko oczekiwać czegoś innego po osobie, dla której taniec jest na pewno życiem i spełnieniem. To jest trochę jak ze sportowcem. Ona jest sportowcem, ale różnica pomiędzy ludźmi uprawiającymi curling a skoki narciarskie, mimo że obydwa to sporty zimowe, jest diametralna. I trochę tak jest z jej tańcem - wyjaśnił Wiśniewski w naszym wywiadzie.

Mandaryna szykuje niespodziankę na finał "Tańca z Gwiazdami"

Lider formacji Ich Troje ujawnił przy okazji, że jego partnerka szykuje wyjątkową atrakcję na decydujący odcinek programu.

Marta przygotowała niespodziankę na ten finał. Bardzo osobistą. Dobrze, że się realizuje, bo szczęśliwa kobieta znaczy, że facet ma lżej.

Wiśniewskiemu brakuje Mandaryny! "Gdy kobieta jest szczęśliwa, facet ma lżej"