W tym mieście zegary wybijają południe o godzinę wcześniej. Podstęp, który zmienił bieg historii

W Brnie, drugim co do wielkości mieście Czech, zegary biją południe o godzinie 11:00, co jest pamiątką po historycznym wydarzeniu.

Tradycja ta pochodzi z 1645 roku, kiedy to podczas oblężenia przez wojska szwedzkie obrońcy Brna oszukali dowódcę, wybijając dzwony katedry godzinę wcześniej, co skłoniło go do wycofania wojsk.

Do dziś katedra świętych Piotra i Pawła codziennie o 11:00 wybija południe, a z zegara na głównym placu wypada pamiątkowa kulka.

Mowa o Brnie, położonym na Morawach mieście, które jest drugim co do wielkości miastem Czech i jednym z najważniejszych ośrodków historycznych, kulturalnych oraz akademickich kraju. Brno Zachwyca zabytkową zabudową, klimatycznymi uliczkami i licznymi kawiarniami. Jednak jego najbardziej charakterystyczny zwyczaj związany jest z oblężeniem przez wojska szwedzkie w 1645 roku.

Szwedzi oblegali miasto przez ponad trzy miesiące

Wszystko rozegrało się podczas wojny trzydziestoletniej, jednego z najbardziej wyniszczających konfliktów w historii Europy. W maju 1645 roku pod murami Brna pojawiła się potężna armia szwedzka dowodzona przez generała Lennarta Torstenssona. Jej celem było zdobycie miasta, które miało istotne znaczenie strategiczne. Sytuacja obrońców była niezwykle trudna. Szwedzi dysponowali znacznie liczniejszym wojskiem, jednak mieszkańcy nie zamierzali się poddawać. Dowodzeni przez francuskiego oficera Jeana-Louisa Raduita de Souches stawiali opór kolejnym atakom. Oblężenie przeciągało się, a walki stawały się coraz bardziej zaciekłe. Szczególnie dramatyczny moment nastąpił 15 sierpnia. Według miejscowej legendy Torstensson miał zapowiedzieć, że jeśli nie zdobędzie miasta przed południem, zakończy oblężenie i wycofa swoje wojska. Wieść o jego deklaracji miała dotrzeć do obrońców. Ci postanowili wykorzystać sytuację i zastosowali sprytny fortel.

OD SERCA: Podróże

Dlaczego w Brnie południe wybija o godzinie 11?

Gdy walki przybierały na sile, a obrońcy byli już bliscy wyczerpania, na wieży katedry na wzgórzu Petrov zaczęły bić dzwony. Problem w tym, że była dopiero godzina 11! Według legendy Szwedzi usłyszeli dwanaście uderzeń i uznali, że nadszedł zapowiedziany przez dowódcę termin. Torstensson miał dotrzymać słowa i zarządzić odwrót. Historia ta na stałe zapisała się w lokalnej tradycji. Do dziś katedra świętych Piotra i Pawła codziennie wybija południe o godzinie 11, a z ustawionego na głównym placu miasta zegara, każdego dnia o tej porze wypada szklana kulka z herbem i flagą miasta, którą szczęśliwiec, który ją wydobędzie, może zabrać na pamiątkę.

Brno - stolica i perła Moraw

Podczas wizyty w mieście warto zobaczyć przede wszystkim zamek Špilberk. Powstał w XIII wieku jako królewska warownia, a później został przekształcony w potężną twierdzę. Przez lata pełnił również funkcję więzienia. Dziś można zwiedzać jego kazamaty, wystawy muzealne i wieżę widokową, z której rozciąga się piękna panorama Brna. Kolejnym obowiązkowym punktem jest wspomniana katedra na Petrovie. Jej charakterystyczne, strzeliste wieże są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów miejskiego krajobrazu. Warto zajrzeć również na náměstí Svobody, czyli plac Wolności. Znajduje się tam nietypowy zegar astronomiczny w kształcie czarnego kamiennego obelisku. Miłośnicy architektury powinni natomiast odwiedzić Willę Tugendhat, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To wyjątkowy przykład modernizmu i jedna z najważniejszych realizacji architektonicznych XX wieku.

Choć Brno nie jest tak popularne, jak stolica kraju, czyli Praga, to podczas kolejnej wycieczki do Czech zdecydowanie warto uwzględnić to miasto na swojej trasie. Można tu odkryć nie tylko fascynujące zabytki, ale też poznać lokalne tradycje z dala od turystycznego zgiełku.

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