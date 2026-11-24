Iwona Burnat i Reggie Benjamin przylecieli do Polski. Zabrali ze sobą psy

Na co dzień Iwona Burnat wraz z mężem Reggiem Benjaminem wiedzie szczęśliwe życie w słonecznej Kalifornii. Niedawno małżonkowie zdecydowali się na przylot do Polski, gdzie na lotnisku czekali już na nich fotoreporterzy. Para opuściła terminal z kilkoma walizkami, po czym od razu skierowała się do podstawionej taksówki.

W tej podróży małżeństwu towarzyszyły dwa psy, Kantor oraz Zabka. Przez cały pobyt na lotnisku czworonogi spokojnie przebywały w specjalnych transporterach. Celebrytka wyjęła jednego z pupili i wzięła go na ręce dopiero w momencie, gdy dotarli do czekającego na nich auta.

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Spektakularna metamorfoza Iwony Burnat z programu "Żony Hollywood"

Rozpoznawalność przyniósł Iwonie Burnat występ w popularnym reality show "Żony Hollywood". Publiczność kojarzyła ją wówczas z długimi blond włosami oraz szczególnym upodobaniem do bardzo wyrazistych strojów. Przed ekrany przyciągały widzów wątki skupione wokół jej codzienności w Los Angeles, relacji z Reggiem Benjaminem oraz wielkiej miłości do zwierząt.

Upływ czasu przyniósł jednak spore zmiany, a dawna bohaterka "Żon Hollywood" zdecydowała się na całkowitą odmianę swojego wyglądu. Już pewien czas temu Iwona postawiła na zupełnie inne cięcie oraz nowy kolor włosów. Jej aktualny styl mocno odbiega od wizerunku, który zapisał się w pamięci telewidzów. Przemiana jest tak głęboka, że patrząc na aktualne fotografie, trudno od razu rozpoznać w niej dawną uczestniczkę telewizyjnego show.

Obecnie celebrytka wciąż chętnie relacjonuje swoją amerykańską codzienność za pośrednictwem mediów społecznościowych. Życie w Stanach Zjednoczonych u boku męża nadal w dużej mierze kręci się wokół ich ukochanych czworonogów. Najnowsza wizyta Iwony w ojczyźnie z pewnością wywoła u wielu fanów falę wspomnień z okresu, kiedy to regularnie śledzili jej losy w programie "Żony Hollywood".

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