Aga in Milan i jej historia w mediach społecznościowych

Działająca pod pseudonimem Aga in Milan twórczyni cieszy się w Polsce statusem jednej z bardziej rozpoznawalnych influencerek. Ogromną popularność na platformach Instagram oraz TikTok zdobyła dzięki relacjonowaniu codziennego życia w polsko-włoskim związku. Para regularnie dzieliła się z internautami wspólnymi materiałami ze swojej prywatności. Ich publikacje obejmowały nie tylko wspólne gotowanie, ale także zabawne scenki sytuacyjne oraz zmagania z barierami językowymi.

W 2023 roku Agnieszka poinformowała jednak obserwatorów o zakończeniu tej relacji. Z początku internauci podejrzewali jedynie, że jej włoski ukochany zrezygnował z występów w mediach społecznościowych, lecz prawdziwym powodem rozstania okazał się brak wspólnej wizji przyszłości. Od tego momentu zarówno Aga, jak i jej były partner zaczęli rozwijać w sieci własne, niezależne kanały. Po pewnym czasie w życiu influencerki pojawił się nowy mężczyzna, który z pochodzenia jest Marokańczykiem.

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Tak wyglądało marokańskie wesele Agnieszki Sobczak

Agnieszka Sobczak zdecydowała się na organizację dwóch uroczystości zaślubin, z których jedna miała miejsce w Polsce, a druga w Maroku. Pierwsza ceremonia odbyła się pod koniec października 2026 roku. Panna młoda zaprezentowała się wówczas w zjawiskowej, lecz prostej białej sukni z odkrytymi ramionami. Jej wybranek wybrał na tę okazję czarne spodnie zestawione z białą marynarką.

Prawdziwą niespodzianką dla obserwatorów okazała się jednak druga uroczystość. Zorganizowano ją w listopadzie 2026 roku z zachowaniem tradycyjnego, marokańskiego obrządku. Przed samym ślubem dla panny młodej przygotowano popularne „henna party”, a podczas głównej ceremonii wystąpiła ona w klasycznych dla tamtego regionu sukniach. W identyczne, tradycyjne kreacje ubrały się również towarzyszące jej przyjaciółki, wśród których znalazły się Marcela Leszczak oraz Julia Maciuszek.

W sieci opublikowano także wideo uwieczniające uroczysty wjazd Agnieszki na tak zwanym „baldachimie” w otoczeniu wiwatującego na jej cześć tłumu. Na kolejnym udostępnionym nagraniu widać, jak Aga oraz jej mąż są noszeni przez uczestników wesela w specjalnych, osobnych mini fotelach.

W galerii zdjęć możecie dokładnie zobaczyć, jak przebiegało to głośne, marokańskie wesele Agi in Milan, na którym naprawdę wiele się działo.