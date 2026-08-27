Partnerka Arkadiusza Milika błyszczy w bikini. Influencerka nie wstydzi się swojej boskiej figury

Kim jest Arkadiusz Milik?

Arkadiusz Milik urodził się 28 lutego 1994 roku w Tychach i gra na pozycji napastnika. Karierę seniorską zaczynał w Rozwoju Katowice, a w 2011 roku przeszedł do Górnika Zabrze. W 2013 roku kupił go Bayer Leverkusen, skąd wypożyczono go do FC Augsburg. Przełomem był transfer do Ajaksu Amsterdam w 2014 roku, gdzie w 76 meczach strzelił 47 goli. W 2016 roku przeszedł do SSC Napoli za około 35 milionów euro. W Neapolu zdobył Puchar Włoch w 2020 roku, po czym w 2021 roku trafił do Olympique Marsylia, a w 2022 roku do Juventusu.

W reprezentacji Polski zadebiutował w 2012 roku, rozgrywając w niej 73 spotkania i strzelając 17 bramek, w tym kluczową w wygranym 2:0 meczu z Niemcami w 2014 roku. Brał udział w Euro 2016 oraz Mundialach 2018 i 2022. Przeszedł dwie ciężkie kontuzje zerwania więzadeł krzyżowych: w lewym kolanie w 2016 roku i w prawym w 2017 roku. Jest zawodnikiem lewonożnym, mierzy 186 cm wzrostu i słynie z silnego strzału z dystansu oraz wykończenia w polu karnym.

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Agata Sieramska była znana przed związkiem z Milikiem

Agata Sieramska, znana w sieci jako „Agatycze”, to polska modelka, influencerka modowa i trenerka fitness. Urodzona w 1994 roku, zajmuje się tworzeniem planów treningowych i promocją zdrowego odżywiania na Instagramie, gdzie zgromadziła kilkaset tysięcy obserwujących. Przed związkiem z Milikiem, piękna influencerka była w związku z raperem W.E.N.A - para nawet się zaręczyła.

Na co dzień Agata realizuje kampanie reklamowe dla marek odzieżowych i kosmetycznych oraz uczestniczy w sesjach zdjęciowych. Nie ukrywa tego, że jej ciało służy jej też do pracy, a dzięki idealnej sylwetce może pokazać konkretne produkty. Nic dziwnego, że często pokazuje się w kusym bikini, pokazującym jej przepiękny szcześciopak. Musicie to zobaczyć w galerii zdjęć!