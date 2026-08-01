Madison Beer i Justin Herbert wezmą ślub. Piosenkarka pochwaliła się pierścionkiem

Spis treści Madison Beer zaręczyła się z gwiazdorem NFL

Związek znanej wokalistki i popularnego futbolisty wkroczył na nowy etap. Madison Beer i Justin Herbert postanowili sformalizować swoją relację i pochwalili się zaręczynami w mediach społecznościowych. Romantyczne ujęcia z oświadczyn natychmiast wywołały lawinę entuzjastycznych komentarzy. Na udostępnionych kadrach widać, jak sportowiec klęczy przed piosenkarką, trzymając w dłoniach otwarte pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym.

Co ciekawe, wokalistka ma silne związki z naszym krajem. Pradziadkowie artystki od strony ojca wyemigrowali z Kolna. Matka Madison Beer również ma polskie pochodzenie. Piosenkarka często podkreślała ten fakt publicznie, szczególnie podczas swoich występów dla publiczności w Krakowie oraz Warszawie. Zawsze mówiła o tym z dużą dumą.

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– Wiem, że jestem Polką. Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie. Oboje są jednak Polakami – mówiła w jednym z wywiadów.

Relacja amerykańskiej artystki i zawodnika ligi NFL rozwijała się dynamicznie, ponieważ para spotykała się ze sobą krócej niż dwanaście miesięcy. W tym czasie wokalistka często zasiadała na trybunach podczas spotkań Los Angeles Chargers, aktywnie dopingując swojego partnera. Ich miłość właśnie przypieczętowały oświadczyny.

Madison Beer od dawna bryluje w show-biznesie, przyciągając uwagę nie tylko talentem wokalnym, ale i niezwykłą urodą. Karierę w branży muzycznej rozpoczęła w młodym wieku, stając się rozpoznawalną gwiazdą muzyki pop na całym świecie. Jej profil na Instagramie obserwuje niemal 40 milionów użytkowników, a najpopularniejsze teledyski notują setki milionów odtworzeń na YouTube. Do zawodowych osiągnięć artystka może teraz dopisać szczęście w życiu prywatnym.

Madison Beer zaręczyła się z gwiazdorem NFL