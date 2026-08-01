Szydził z Wołynia i Polaków. Ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk uniewinniony!

Spis treści Mychajło Mudryk wraca do gry. Wcześniej zasłynął skandalicznymi słowami o Wołyniu i Polakach

Czteroletnia dyskwalifikacja za doping dla ukraińskiego piłkarza Mychajło Mudryka została zniesiona.

Zawodnik Chelsea Londyn nie pojawił się na boisku od listopada 2024 roku.

„To był najtrudniejszy okres w mojej karierze” - napisał sportowiec w internecie.

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Mychajło Mudryk wraca do gry. Wcześniej zasłynął skandalicznymi słowami o Wołyniu i Polakach

Decyzja angielskiej Football Association (FA) o zawieszeniu na cztery lata Mychajło Mudryka zapadła po tym, jak w jego organizmie wykryto niedozwolone meldonium. Sportowiec postanowił walczyć o swoje i w kwietniu skierował sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Dzięki wprowadzonym przez WADA tymczasowym modyfikacjom w procedurach antydopingowych, dzisiejsze badanie z takim samym stężeniem nie stanowiłoby już podstawy do oskarżenia.

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Oznacza to, że gdyby próbka pana Mudryka została pobrana dzisiaj, stężenie meldonium nie zostałoby zgłoszone i nie doszłoby do naruszenia przepisów antydopingowych. W związku z tym i innymi okolicznościami sprawy, FA i pan Mudryk – za zgodą WADA – rozstrzygnęli postępowanie odwoławcze. Może wrócić do rywalizacji ze skutkiem natychmiastowym – wyjaśniono w oświadczeniu FA.

W odpowiedzi na uchylenie kary Mychajło Mudryk opublikował obszerny wpis na Instagramie. Wyraził w nim radość z zakończenia postępowania i możliwości natychmiastowego wznowienia kariery piłkarskiej. Zaznaczył, że nigdy nie sięgał po zakazane środki świadomie, a miniony czas określił mianem najtrudniejszego wyzwania w swoim sportowym życiu.

Dziękuję mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie i wiarę przez cały ten czas. Chciałbym również wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim w Chelsea, moim kolegom z drużyny i kibicom, którzy byli ze mną. Dziękuję mojemu zespołowi prawnemu i innym osobom, które pomagały mi w mojej sprawie, za ich niestrudzoną pracę. Teraz skupiam się na powrocie do piłki nożnej, ciężkiej pracy każdego dnia i pozytywnym wkładzie w grę na boisku. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Z niecierpliwością czekam na kolejny rozdział w mojej karierze - napisał Mudryk.

Warto przypomnieć, że w trakcie oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy Mychajło Mudryk wywołał ogromny skandal w Polsce. W lutym tego roku podczas internetowej rozgrywki w Counter-Strike 2 obrażał polskich graczy. Kpił również z rzezi wołyńskiej i agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, co spotkało się z powszechnym oburzeniem w polskiej sieci.