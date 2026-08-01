Polska zagra w finale Ligi Narodów! Deklasacja Słowenii w półfinale. Z kim zagramy o złoto?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-01 10:31

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn wywalczyła awans do finału Ligi Narodów. W sobotnim spotkaniu półfinałowym nasza kadra pewnie pokonała Słowenię 3:0. Biało-Czerwoni w chińskim Ningbo powalczą o obronę tytułu. Sprawdź, kiedy odbędzie się decydujący mecz i z kim zmierzą się podopieczni Nikoli Grbicia.

Cieszący się siatkarze reprezentacji Polski, w tym Wilfredo Leon. O finale Ligi Narodów przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe
  • Biało-Czerwoni rozbili Słowenię w trzech setach podczas meczu półfinałowego Ligi Narodów.
  • Reprezentacja Polski stanie przed szansą ponownego triumfu w tych prestiżowych rozgrywkach.
  • Dowiedz się, o której godzinie zaplanowano finałowe starcie oraz kto może być przeciwnikiem polskiej kadry.
QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek

Półfinał Ligi Narodów: Polska pokonuje Słowenię i melduje się w finale

Polscy siatkarze zapewnili sobie udział w wielkim finale Ligi Narodów, co oznacza, że staną przed szansą obrony zeszłorocznego trofeum. W sobotnim pojedynku prowadzona przez Nikolę Grbicia drużyna zdominowała Słoweńców. Od pierwszych minut na parkiecie widać było wyraźną przewagę naszych reprezentantów. Choć w premierowej partii rywale zdołali wyrównać stan rywalizacji na 14:14, sytuację szybko opanował Wilfredo Leon. Przyjmujący zanotował znakomitą serię, dopisując do dorobku zespołu sześć oczek z rzędu. Ostatecznie Polacy zamknęli tego seta wynikiem 25:16. Druga odsłona spotkania była wyrównana jedynie w początkowej fazie. Kluczowym momentem okazał się as serwisowy Bartłomieja Lemańskiego, po którym nasza kadra objęła prowadzenie 10:8. Zawodnicy z orzełkiem na piersi sukcesywnie powiększali dystans, by ostatecznie wygrać 25:19.

Szydził z Wołynia i Polaków. Ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk uniewinniony!

Trzeci i decydujący set przebiegał już całkowicie pod dyktando polskiej drużyny. Świetna postawa Wilfredo Leona w pierwszych akcjach pozwoliła na szybkie zbudowanie pięciopunktowej przewagi. Konsekwentna i skuteczna gra podopiecznych Nikoli Grbicia sprawiła, że nie oddali oni inicjatywy ani na moment, zamykając mecz w szybkich trzech partiach. Dzięki temu zwycięstwu, Polacy z pozycji obserwatorów mogą śledzić drugie starcie półfinałowe, w którym Japonia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. To właśnie zwycięzca tego pojedynku będzie finałowym rywalem Biało-Czerwonych. Decydujące spotkanie o złoty medal zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia, o godzinie 13:30.

Terminarz finałów Ligi Narodów: Kiedy zagrają Polacy?

  • Drugi półfinał: Japonia - Stany Zjednoczone, sobota 1 sierpnia, start o 13:30.
  • Rywalizacja o brązowy medal: Słowenia zagra z przegranym meczu Japonia - USA w niedzielę 2 sierpnia o 9:40.
  • Wielki finał z udziałem Polski zaplanowano na niedzielę 2 sierpnia o godzinie 13:30.

Wszystkie podane godziny rozpoczęcia spotkań uwzględniają strefę czasową obowiązującą w naszym kraju.

Tomasz Fornal: Gdyby nie siatkówka, grałbym z LeBronem
siatkówka
Liga Narodów
Reprezentacja Polski