Polscy siatkarze w finale Ligi Narodów. Zobacz z kim zagrają o złoto

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-01 10:45

Polscy siatkarze po raz kolejny potwierdzili wysoką dyspozycję, pewnie pokonując reprezentację Słowenii 3:0 w meczu półfinałowym Ligi Narodów. Biało-czerwoni wywalczyli tym samym bezpośredni awans do wielkiego finału w chińskim Ningbo, gdzie powalczą o najwyższe trofeum ze zwycięzcą drugiego półfinału.

Siatkarze walczą o piłkę nad siatką na hali sportowej. O finale Ligi Narodów z udziałem Polaków przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie siatkarzy w niebieskiej i czerwonej rękawiczce sięgające do piłki nad siatką w hali sportowej.

Pewne zwycięstwo w trzech setach

Spotkanie rozgrywane w chińskim Ningbo przebiegało pod dyktando naszej reprezentacji, co polscy siatkarze potwierdzili pewną wygraną w trzech partiach (25:16, 25:19, 25:17). Mecz półfinałowy ze Słowenią pokazał doskonałe przygotowanie i ogromną determinację zespołu do walki o najwyższe cele.

To zdecydowane zwycięstwo sprawia, że biało-czerwoni po raz czwarty w historii wystąpią w decydującym starciu Ligi Narodów. Historia pokazuje, że polska drużyna potrafi sięgać po laury w tych prestiżowych zmaganiach na arenie międzynarodowej.

Kto zagra z Polakami w finale?

Niedzielny finał będzie okazją do powiększenia dorobku medalowego, ponieważ polska reprezentacja triumfowała już w tych rozgrywkach dwukrotnie, zdobywając złoto w 2023 oraz 2025 roku. Zawodnicy mają szansę ponownie udowodnić swoją sportową wyższość nad resztą stawki.

Ostatnią niewiadomą pozostaje rywal, z którym zmierzy się nasza kadra w niedzielnym spotkaniu, a wyłoni go mecz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Początek drugiego spotkania półfinałowego zaplanowano na godzinę 13.30.