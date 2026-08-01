Polscy siatkarze w finale Ligi Narodów. Zobacz z kim zagrają o złoto

Pewne zwycięstwo w trzech setach

Spotkanie rozgrywane w chińskim Ningbo przebiegało pod dyktando naszej reprezentacji, co polscy siatkarze potwierdzili pewną wygraną w trzech partiach (25:16, 25:19, 25:17). Mecz półfinałowy ze Słowenią pokazał doskonałe przygotowanie i ogromną determinację zespołu do walki o najwyższe cele.

To zdecydowane zwycięstwo sprawia, że biało-czerwoni po raz czwarty w historii wystąpią w decydującym starciu Ligi Narodów. Historia pokazuje, że polska drużyna potrafi sięgać po laury w tych prestiżowych zmaganiach na arenie międzynarodowej.

Kto zagra z Polakami w finale?

Niedzielny finał będzie okazją do powiększenia dorobku medalowego, ponieważ polska reprezentacja triumfowała już w tych rozgrywkach dwukrotnie, zdobywając złoto w 2023 oraz 2025 roku. Zawodnicy mają szansę ponownie udowodnić swoją sportową wyższość nad resztą stawki.

Ostatnią niewiadomą pozostaje rywal, z którym zmierzy się nasza kadra w niedzielnym spotkaniu, a wyłoni go mecz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Początek drugiego spotkania półfinałowego zaplanowano na godzinę 13.30.