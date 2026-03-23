Pamiętacie Nelę Małą Reporterkę? Dziś jest już dorosła i bardzo się zmieniła

Justyna Klorek
2026-03-23 8:24

Nela Mała Reporterka debiutowała już ponad dekadę temu. Pierwszą książkę wydała w wieku zaledwie ośmiu lat i niedługo po tym stała się również bohaterką cyklu reportaży przyrodniczych, a jej opowieści o najbardziej odległych zakątkach świata inspirowały zarówno dzieci, jak i dorosłych. Aż trudno uwierzyć, że dziś Nela jest dorosłą kobietą!

Nela Mała Reporterka to polska podróżniczka, autorka książek i programów podróżniczych, która zdobyła popularność dzięki relacjom ze swoich podróży, które odbywała wraz z rodzicami jako dziecko. Urodziła się w 2006 roku i od najmłodszych lat pasjonowała się egzotycznymi wyprawami. Nela odwiedziła wiele krajów na różnych kontynentach, a jej przygody stały się tematem licznych książek i programów telewizyjnych.

Nela, Mała Reporterka na Vivelo 2023

Fenomen Neli małej podróżniczki

Nela zdobyła dużą popularność wśród dzieci i młodzieży dzięki swojemu swobodnemu, dziecięcemu podejściu do opowiadania o podróżach. Jej programy i książki łączą elementy edukacyjne z fascynującymi przygodami, przybliżając młodym czytelnikom różne zakątki świata, egzotyczne zwierzęta oraz kultury. Mała Reporterka wydała kilkanaście książek o tematyce podróżniczej, takich jak "Nela na tropie przygód", "Nela i tajemnice świata" czy "Nela na kole podbiegunowym". Ta ostatnia została nawet włączona do kanonu lektur szkolnych jako lektura uzupełniająca w VIII klasie szkoły podstawowej. Każda z jej publikacji to zbiór relacji z podróży, w których opisuje przygody, miejscowe zwyczaje i dziką przyrodę. Po ukazaniu się pierwszego dzieła Neli Małej Reporterki w 2014 roku dziewczynka została gospodynią programów podróżniczych, który emitowane były m.in. na antenie TVP1 i TVP ABC. W późniejszych latach Nela prowadziła także autorską audycję poświęconą podróżom na antenie Radia dla Ciebie.

Nela Mała Reporterka jest już dorosła!

Nela, która na koncie ma kilka prestiżowych nagród, w tym tytuł "Podróżnika Roku" przyznawany przez magazyn "National Geographic Traveler" w plebiscycie czytelników, od lat jest inspiracją dla młodych ludzi. Pokazuje dzieciom i młodzieży, że wiek nie jest przeszkodą w spełnianiu marzeń i odkrywaniu świata. Aż trudno uwierzyć, że od jej debiutu minęła dekada, a Nela nie jest już dzieckiem, a dorosłą kobietą! Nie porzuciła swoich pasji do podróżowania i odkrywania świata, a w mediach społecznościowych chętnie relacjonuje swoje wyprawy. Na nowych zdjęciach widzimy, że wyrosła na piękną kobietę. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii, aby zobaczyć, jak zmieniła się Mała Reporterka.

Galeria zdjęć 17
Ale gość!
evelina ross to ZOŁZA! GOŚĆ RADIA ESKA
Ale gość!
Mediateka.pl
Nela mała reporterka