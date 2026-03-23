Pamiętacie Nelę Małą Reporterkę? Dziś jest już dorosła i bardzo się zmieniła

Nela Mała Reporterka to polska podróżniczka, autorka książek i programów podróżniczych, która zdobyła popularność dzięki relacjom ze swoich podróży, które odbywała wraz z rodzicami jako dziecko. Urodziła się w 2006 roku i od najmłodszych lat pasjonowała się egzotycznymi wyprawami. Nela odwiedziła wiele krajów na różnych kontynentach, a jej przygody stały się tematem licznych książek i programów telewizyjnych.

Nela, Mała Reporterka na Vivelo 2023

Fenomen Neli małej podróżniczki

Nela zdobyła dużą popularność wśród dzieci i młodzieży dzięki swojemu swobodnemu, dziecięcemu podejściu do opowiadania o podróżach. Jej programy i książki łączą elementy edukacyjne z fascynującymi przygodami, przybliżając młodym czytelnikom różne zakątki świata, egzotyczne zwierzęta oraz kultury. Mała Reporterka wydała kilkanaście książek o tematyce podróżniczej, takich jak "Nela na tropie przygód", "Nela i tajemnice świata" czy "Nela na kole podbiegunowym". Ta ostatnia została nawet włączona do kanonu lektur szkolnych jako lektura uzupełniająca w VIII klasie szkoły podstawowej. Każda z jej publikacji to zbiór relacji z podróży, w których opisuje przygody, miejscowe zwyczaje i dziką przyrodę. Po ukazaniu się pierwszego dzieła Neli Małej Reporterki w 2014 roku dziewczynka została gospodynią programów podróżniczych, który emitowane były m.in. na antenie TVP1 i TVP ABC. W późniejszych latach Nela prowadziła także autorską audycję poświęconą podróżom na antenie Radia dla Ciebie.

Nela Mała Reporterka jest już dorosła!

Nela, która na koncie ma kilka prestiżowych nagród, w tym tytuł "Podróżnika Roku" przyznawany przez magazyn "National Geographic Traveler" w plebiscycie czytelników, od lat jest inspiracją dla młodych ludzi. Pokazuje dzieciom i młodzieży, że wiek nie jest przeszkodą w spełnianiu marzeń i odkrywaniu świata. Aż trudno uwierzyć, że od jej debiutu minęła dekada, a Nela nie jest już dzieckiem, a dorosłą kobietą! Nie porzuciła swoich pasji do podróżowania i odkrywania świata, a w mediach społecznościowych chętnie relacjonuje swoje wyprawy. Na nowych zdjęciach widzimy, że wyrosła na piękną kobietę. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii, aby zobaczyć, jak zmieniła się Mała Reporterka.

