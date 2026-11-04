Marcin Rogacewicz potwierdza zdradę żony. U Rozenek wygadał wszystko

W zwiastunie wywiadu szczególne emocje wzbudziło pytanie zadane bezpośrednio Marcinowi Rogacewiczowi. Prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła dociec, czy doniesienia o tym, że była żona zostawiła aktora dla innego mężczyzny, są zgodne z prawdą.

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują? Tak, ładna z nich para Nie, powinna zostać z Pelą

Czy prawdą jest, że twoja była żona odeszła od ciebie dla innego mężczyzny?".

Marcin Rogacewicz porzucony przez żonę. Walczy w sądzie o kontakt z dziećmi

Kwestia ta jest wyjątkowo bolesna dla aktora, który po sfinalizowaniu rozwodu wciąż toczy spór o opiekę nad pociechami. Zgodnie z ustaleniami portalu Pudelek, była małżonka Marcina Rogacewicza wnioskuje o ograniczenie jego praw rodzicielskich, oskarżając go jednocześnie o łamanie porozumienia rozwodowego w kwestii zajmowania się dziećmi. Serwis informował wcześniej, że artysta nie stawił się w sądzie na posiedzeniach zaplanowanych na wrzesień i październik 2026 roku.

Ze zwiastuna wywiadu wynika także, iż Marcin Rogacewicz od blisko dwóch lat nie miał kontaktu ze swoimi córkami. Rozmówca przyznał również wprost, że powodem odejścia jego żony był inny mężczyzna, co pokrywa się z jego wcześniejszymi deklaracjami w programie Kuby Wojewódzkiego.

Agnieszka Kaczorowska o relacjach po rozstaniu z Maciejem Pelą i kulisach „Tańca z Gwiazdami”

Trudnych pytań od Małgorzaty Rozenek-Majdan nie uniknęła także Agnieszka Kaczorowska. Gospodyni podcastu przypomniała, że po rozstaniu z Maciejem Pelą Marcin Rogacewicz wcale nie miał być pierwszym nowym partnerem tancerki. Prowadząca nawiązała w ten sposób do publikacji medialnych sugerujących jej romans z dźwiękowcem pracującym przy formacie „Królowa przetrwania”.

Artystka zbyła jednak te sugestie krótkim zapewnieniem, że „z nikim nie była związana”. Podczas wywiadu poruszono również wątek występów w „Tańcu z Gwiazdami”, a prowadząca zapytała o plotki dotyczące rzekomego odcinania się Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od reszty ekipy. Komentując te doniesienia, tancerka zaznaczyła, że „chciałaby, żeby wypowiedział się reżyser, choreograf”. Gwiazda pokusiła się ponadto o krytyczną ocenę obecnego poziomu tanecznego widowiska, stwierdzając, że jest po prostu słabo.

W trakcie spotkania poruszono także kwestię wspólnych planów pary na kolejne lata. Warto przypomnieć, że obecny partner Agnieszki Kaczorowskiej uzyskał rozwód w minionym roku, jednak cały czas prowadzi spór sądowy z byłą żoną Mają, która żąda zmiany zasad opieki nad pociechami oraz ograniczenia mu władzy rodzicielskiej. Obecnie zarówno aktor, jak i tancerka są stanu wolnego i tworzą szczęśliwy związek, a czas pokaże, czy zdecydują się na małżeństwo oraz wspólne potomstwo.

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