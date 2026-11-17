Zmiana koloru włosów nie musi oznaczać radykalnej metamorfozy. Czasami wystarczy delikatne ocieplenie blondu, nadanie brązowym pasmom głębi lub pozbycie się niechcianych refleksów, by fryzura zyskała świeżość. Właśnie z myślą o takich zmianach powstały tonery Hair in Balance od OnlyBio. To propozycja dla osób, które lubią eksperymentować z wyglądem, ale nie chcą decydować się na trwałą koloryzację.

Ich formuły nie zawierają amoniaku ani wody utlenionej. Tonery działają na powierzchni włosa, nadając mu subtelny odcień, a jednocześnie wygładzają pasma i dodają im połysku. Mogą być stosowane zarówno na włosach naturalnych, jak i farbowanych. Efekt utrzymuje się do około ośmiu myć, w zależności od wyjściowego koloru i porowatości włosów. To wygodny sposób na odświeżenie fryzury pomiędzy wizytami u fryzjera, bez konieczności podejmowania długoterminowej decyzji o zmianie koloru.

Blond w nowej odsłonie – wanilia i churros

Blond daje wiele możliwości eksperymentowania z odcieniem. Można nadać mu chłodniejszy, beżowy charakter, postawić na ciepłe refleksy albo subtelnie rozświetlić pasma. W kolekcji Hair in Balance znalazły się dwa tonery, które pozwalają uzyskać różne efekty.

Toner Waniliowy – chłodny blond inspirowany waniliowym latte

Jeśli marzy ci się elegancki, beżowy blond bez niechcianych żółtych i pomarańczowych refleksów, warto zwrócić uwagę na toner Waniliowy. Nadaje włosom odcień inspirowany waniliowym latte, pomagając uzyskać chłodniejszy, bardziej stonowany efekt. Formuła zawiera między innymi olej z orzechów brazylijskich, który nadaje włosom zdrowy wygląd, a także oraz olej arganowy, znany ze swoich właściwości pielęgnacyjnych. Całość uzupełnia słodki, waniliowo-orzechowy aromat.

Pojemność: 100 ml. Cena promocyjna: 18,49 zł.

Zobacz toner Waniliowy na OnlyBio.life⁠

Toner Churros – ciepłe, złociste refleksy

Wolisz cieplejsze odcienie blondu? Toner Churros to propozycja dla osób, które chcą nadać włosom beżowo-złocisty ton i subtelne refleksy. Inspiracją dla tej wersji stał się hiszpański deser, a jego słodki aromat sprawia, że domowa koloryzacja staje się jeszcze przyjemniejszym rytuałem. W składzie znajdziemy olej marula, który nawilża i wygładza włosy, oraz sok z liści aloesu wspierający ich elastyczność. To dobry wybór, jeśli zależy ci na odświeżeniu blondu i nadaniu mu cieplejszego charakteru.

Pojemność: 100 ml. Cena promocyjna: 18,49 zł.

Zobacz toner Churros na OnlyBio.life⁠

Głębia i ciepło brązu – syrop klonowy i gorzka czekolada

Brązowe włosy również mogą zyskać zupełnie nowy charakter dzięki odpowiednio dobranym refleksom. Jeśli chcesz podkreślić ich głębię, ocieplić kolor lub nadać mu bardziej wyrazisty ton, w kolekcji OnlyBio znajdziesz dwie propozycje inspirowane smakami i aromatami jesieni.

Toner Syrop Klonowy – bursztynowe refleksy i ciepły brąz

Ten wariant przypadnie do gustu osobom, które lubią ciepłe, głębokie odcienie. Syrop Klonowy nadaje włosom bursztynowo-rubinowy ton, łącząc intensywniejsze refleksy z delikatnym połyskiem. Formuła zawiera masło cupuacu, które zmiękcza włosy i wspiera ich pielęgnację, oraz trehalozę pomagającą utrzymać odpowiednie nawilżenie. Dodatkowym atutem jest słodki zapach syropu klonowego. To propozycja dla brunetek i szatynek, które chcą nieco ocieplić swoją fryzurę bez trwałej zmiany koloru.

Pojemność: 100 ml. Cena promocyjna: 18,49 zł.

Zobacz toner Syrop Klonowy na OnlyBio.life⁠

Toner Gorzka Czekolada – chłodniejszy odcień z kakaową nutą

Jeśli zamiast ciepłych refleksów wolisz bardziej stonowany, chłodny brąz, wybierz wariant Gorzka Czekolada. Toner pozwala odświeżyć kolor, nadając pasmom głębszy, kakaowy odcień z subtelnym połyskiem. W jego formule znalazły się masło kakaowe, które wygładza i odżywia włosy, oraz sok z liści aloesu wspierający ich nawilżenie i elastyczność. Całość dopełnia intensywny, czekoladowy aromat. To ciekawa propozycja dla osób, które chcą podkreślić naturalny kolor lub odświeżyć brąz po wcześniejszej koloryzacji.

Pojemność: 100 ml. Cena promocyjna: 18,49 zł.

Zobacz toner Gorzka Czekolada na OnlyBio.life⁠

Kolor i pielęgnacja w jednym. Poznaj maskę Mixer

Domowa koloryzacja może być również okazją do dodatkowej pielęgnacji. Właśnie po to powstała maska Mixer Hair in Balance od OnlyBio, stworzona z myślą o łączeniu z ulubionym tonerem. To rozwiązanie pozwala nie tylko delikatniej odświeżyć odcień, ale również dopasować intensywność koloru do własnych preferencji.

W formule maski znalazły się między innymi olej makadamia, proteiny owsa i olej jojoba. Składniki te pomagają nawilżać, zmiękczać i wygładzać pasma, wspierając ich dobrą kondycję. Maska ułatwia również uzyskanie bardziej równomiernego efektu koloryzacji, a jej orzechowo-waniliowy aromat przyjemnie uzupełnia zapach tonerów.

Jak jej używać? Najlepiej połączyć 300 ml produktu ze 100 ml wybranego tonera, czyli w proporcji 3:1. Mieszankę należy nałożyć na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy i pozostawić na 5–30 minut, w zależności od oczekiwanej intensywności koloru. Toner można również mieszać w proporcji 1:1 ze swoją ulubioną maską pielęgnacyjną, aby uzyskać delikatniejszy efekt.

Pojemność: 300 ml. Cena promocyjna: 15,49 zł.

Zobacz maskę Mixer na OnlyBio.life⁠

Jak stosować tonery OnlyBio? Wybierz intensywność koloru

Jedną z zalet tonerów Hair in Balance jest możliwość dopasowania sposobu aplikacji do efektu, jaki chcemy uzyskać. Nie trzeba od razu decydować się na intensywną zmianę odcienia – można zacząć od delikatnego odświeżenia i stopniowo eksperymentować z kolorem.

W zależności od oczekiwanego rezultatu producent rekomenduje trzy sposoby aplikacji:

Intensywny efekt – nałóż toner na suche włosy.

– nałóż toner na suche włosy. Średnio intensywny efekt – zastosuj produkt na wilgotnych włosach osuszonych ręcznikiem.

– zastosuj produkt na wilgotnych włosach osuszonych ręcznikiem. Delikatne odświeżenie koloru – wymieszaj toner z maską w proporcji 1:1 i nałóż na wilgotne, osuszone ręcznikiem pasma.

Niezależnie od wybranej metody produkt należy równomiernie rozprowadzić na włosach i pozostawić na 5–30 minut, dostosowując czas do pożądanego efektu. Następnie trzeba dokładnie spłukać pasma wodą. Warto pamiętać o rękawiczkach ochronnych i przestrzeganiu instrukcji umieszczonej na opakowaniu. Przed pierwszym użyciem należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykonać próbę uczuleniową zgodnie z instrukcją producenta.

Ochota na kolor? Skorzystaj z promocji OnlyBio!

Od 12 do 25 listopada wybrane produkty z tej serii można kupić w promocyjnych cenach w drogeriach stacjonarnych Rossmann, w drogerii internetowej Rossmann oraz na stronie OnlyBio.life⁠. To dobry moment, by znaleźć odcień dopasowany do swoich włosów i przekonać się, jak niewielka zmiana może odświeżyć codzienny look.

Tekst sponsorowany