• Poznaj prosty i naturalny sposób na ujędrnienie ciała oraz redukcję cellulitu, który bez problemu przygotujesz samodzielnie w domu.

• Wykorzystaj właściwości kofeiny z fusów kawowych, która w duecie z odżywczym olejkiem migdałowym stymuluje krążenie i wygładza ciało.

• Zobacz szybką recepturę i sprawdź instrukcję wykonania zabiegu, który w kilka minut wyraźnie poprawi kondycję i wygląd twojej skóry.

Naturalne peelingi jako skuteczny sposób na ujędrnianie skóry

Wielu z nas marzy o sprężystym ciele, jednak zdobycie i zachowanie takiego efektu wymaga kompleksowego działania. Nie istnieje żadne cudowne rozwiązanie, lecz zestawienie ze sobą kilku istotnych czynników przynosi naprawdę widoczne rezultaty, pod warunkiem zachowania systematyczności i pełnej konsekwencji. Na ostateczną kondycję naskórka wpływa mnóstwo elementów, w tym nasz codzienny styl życia, ogólny stan zdrowia, regularny ruch oraz właściwie dobrane zabiegi kosmetyczne. Dbanie o każdy z tych obszarów pozwala przez długi czas cieszyć się zdrowym ciałem całkowicie pozbawionym cellulitu. Ostatnio ogromną popularność zdobywają własnoręcznie robione, naturalne peelingi oparte między innymi na olejkach. Posiadają one właściwości zwiększające elastyczność naskórka, co pozwala wyraźnie odmłodzić ciało.

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Z czego zrobić domowy peeling do ciała na cellulit?

Własnoręczne przygotowywanie kosmetyków złuszczających pozwala nie tylko zatrzymać pieniądze w portfelu, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczną i w pełni naturalną pielęgnację. Zabieg ten mechanicznie ściera obumarłe komórki, dzięki czemu odsłania świeżą warstwę naskórka, a jego systematyczne powtarzanie daje mnóstwo wymiernych korzyści. Taka procedura doskonale zmiękcza oraz ujędrnia skórę, natomiast towarzyszący jej masaż usprawnia przepływ krwi, co przekłada się na lepsze dotlenienie komórek, ich odżywienie i ostatecznie zmniejszenie widoczności cellulitu. Dodatkowo pozbycie się zrogowaciałej warstwy sprawia, że nakładane później preparaty kosmetyczne wnikają znacznie głębiej i działają efektywniej. Do stworzenia takiej domowej mieszanki antycellulitowej wystarczą zaledwie dwa składniki, jakimi są fusy z kawy oraz olejek migdałowy.

Przepis na peeling kawowy z olejkiem migdałowym ujędrniający skórę

Peeling na bazie kawowych fusów należy do najłatwiejszych w przygotowaniu, a jednocześnie najbardziej efektywnych preparatów złuszczających. Stanowi on doskonałe narzędzie do poprawy ogólnej kondycji ciała i bezkompromisowej walki z cellulitem. Obecna w ziarnach kofeina posiada potwierdzone właściwości stymulujące mikrokrążenie oraz zmniejszające widoczność „pomarańczowej skórki”, co przy dłuższym stosowaniu przekłada się na wyższą sprężystość i elastyczność tkanek. Drugim filarem mieszanki jest lekki i łagodny olej ze słodkich migdałów, który świetnie sprawdza się przy większości rodzajów skóry. Ten obfitujący w witaminę E składnik intensywnie nawilża, wygładza naskórek oraz podnosi jego elastyczność. Cała receptura jest niezwykle prosta, ponieważ wymaga jedynie połączenia pięciu łyżek fusów po zaparzonej kawie z jedną czwartą szklanki oleju migdałowego.

Oba produkty należy dokładnie połączyć, aż powstanie jednorodna masa. Przed przystąpieniem do zabiegu warto zmiękczyć naskórek podczas ciepłej kąpieli lub pod prysznicem. Gotową pastę kawową nakłada się na wilgotne ciało i delikatnie wmasowuje kolistymi ruchami przez kilka minut, koncentrując się głównie na partiach objętych cellulitem, czyli na brzuchu, pośladkach oraz udach. W miarę możliwości dobrze jest zostawić mieszankę na ciele na około 5 do 10 minut, co pozwoli kofeinie jeszcze skuteczniej zadziałać. Po tym czasie preparat trzeba starannie zmyć ciepłą wodą, delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, a na sam koniec zaaplikować ulubione masło, olejek lub balsam.