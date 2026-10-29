Turniej WTA w Tokio. Kto zakończy rok na czele rankingu?

Awans w turnieju WTA w Tokio

Reprezentantka Kazachstanu wygrała spotkanie drugiej rundy japońskich zawodów. Jelena Rybakina pokonała swoją rodaczkę Julię Putincewą w dwóch setach 6:2, 6:3. Dzięki temu zwycięstwu utrzyma pierwsze miejsce w zestawieniu na koniec sezonu.

Rybakina po raz pierwszy została liderką światowej listy we wrześniu bieżącego roku. Stało się to po tym, gdy triumfowała na wielkoszlemowych kortach US Open. Wcześniej zwyciężyła również w zawodach Australian Open, a w 2022 roku wygrała turniej na trawiastych kortach Wimbledonu.

"- To dla mnie bardzo ważne. Ciężko na to pracowałam z moim zespołem. To wielkie osiągnięcie i mam nadzieję, że utrzymam passę w przyszłym sezonie – powiedziała Rybakina."

Kto pokonał faworytkę gospodarzy?

Sukces Jeleny Rybakiny oznacza ostateczny koniec bardzo długiej dominacji Aryny Sabalenki. Białoruska tenisistka spędziła na szczycie kobiecego rankingu aż 99 tygodni. Obecna liderka udowodniła jednak swoją doskonałą dyspozycję w najważniejszych turniejach bieżącego sezonu.

W czwartek z japońskim turniejem pożegnała się główna faworytka lokalnej publiczności. Naomi Osaka, podopieczna polskiego trenera Tomasza Wiktorowskiego, przegrała w drugiej rundzie z osiemnastoletnią Słowaczką Mią Pohankową 3:6, 5:7.