13. kolejka Ekstraklasy. Kto wygra piłkarskie hity jesieni?

Starcia gigantów w 13. kolejce Ekstraklasy

Najbliższa seria gier przyniesie kibicom dwa prawdziwe szlagiery z udziałem najbardziej utytułowanych drużyn w kraju. W piątkowy wieczór aktualny wicemistrz Górnik Zabrze zagra u siebie z Legią Warszawa. Gospodarze, którzy zajmują drugą lokatę z 27 punktami na koncie, zmierzą się z czwartą w tabeli ekipą ze stolicy, mającą w dorobku 23 punkty.

Jeżeli podopieczni trenera Michala Gasparika odniosą zwycięstwo, będą mogli spokojnie obserwować sobotnie wydarzenia w Poznaniu, gdzie lider Lech zmierzy się z Wisłą Kraków. Obie ekipy mają coś do udowodnienia swoim kibicom. Poznaniacy niespodziewanie odpadli w Pucharze Polski z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg, a krakowska drużyna wciąż czeka na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie ligowym.

"To wyjątkowe dla Polaków święto, dzień zadumy, odwiedzania grobów, nierzadko rozrzuconych po całej Polsce. Ten dzień jest przeznaczony pamięci i rodzinie, a nie piłce nożnej. Pamiętajmy też, że do organizacji meczu potrzebne jest zaangażowanie nie tylko piłkarzy, ale wielu osób przygotowujących i zabezpieczających spotkanie, a ludzie powinni mieć możliwość, aby 1 listopada spędzić czas z bliskimi" - powiedział PAP Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

"Poza tym dochodzi zwykła logistyka, służby w miastach mają ręce pełne roboty i dodawanie im zabezpieczenia meczu w tym dniu jest bezsensowne" - dodał.

Dlaczego nie ma meczów w niedzielę?

W tym roku 1 listopada przypada w niedzielę, dlatego władze ligi postanowiły całkowicie zrezygnować z rozgrywania spotkań w tym dniu. Dzięki temu trzy mecze zostały przeniesione na poniedziałek i odbędą się w Lubinie, Radomiu oraz Częstochowie. Niezwykle ciekawie zapowiada się starcie zamykającego tabelę Rakowa z trzecią w zestawieniu Pogonią.

Ekipa z Częstochowy, którą prowadzi w tym sezonie czwarty już szkoleniowiec Dawid Szwarga, podbudowała morale awansem do 1/8 finału Pucharu Polski. Z kolei Pogoń pod wodzą Oscara Garcii notuje znakomitą serię pięciu wygranych z rzędu w ekstraklasie. Drużyna ta doznała w obecnych rozgrywkach tylko jednej porażki, kiedy to w lipcu uległa Legii po golu w ostatnich sekundach.