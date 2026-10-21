Gwiazdy wzięły udział w teście TVP. Tak poradziły sobie z "Poradnikiem bezpieczeństwa". Wy też się sprawdźcie!

Test TVP. Gwiazdy opowiadają o plecakach ewakuacyjnych

Program "Wielki Test" o "Poradniku bezpieczeństwa" poprowadzili Paulina Chylewska i Piotr Jędrzejak. Wśród uczestników sprawdzających swoją wiedzę znaleźli się m.in. Stanisław Banasiuk, Monika Mazur, Marco Bocchino, Emilia Dankwa, Eleni, Mateusz Jarecki, Mateusz Pawłowski, Marek Konkolewski, Piotr Królik, Qczaj wraz z mamą Bernadettą, a także Magda Steczkowska, Marta Surnik, Anna Wendzikowska, Paweł Pochwała i Aleksandra Radwan.

QUIZ z "Wielkiego Testu" TVP z "Poradnika bezpieczeństwa". Sprawdź, czy wiesz, co zrobić w sytuacji kryzysowej! Pytanie 1 z 37 Co należy zrobić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? włączyć radio lub telewizor i słuchać komunikatów natychmiast wyjść z domu, nie czekając na informacje Następne pytanie

Przestudiowaliśmy cały "Poradnik bezpieczeństwa". Kupiłam plecak ewakuacyjny, ale niestety nie spakowałam go - wyznała Steczkowska

Mateusz Jarecki z kolei podkreślił, że nie tylko posiada plecak ewakuacyjny, ale też regularnie sprawdza jego zawartość:

Plecak ewakuacyjny mam. Często podróżuję i mam go spakowanego na wszystkie okazje.

"Wielki Test" w TVP1. Trudne pytania z bezpieczeństwa

Uczestnicy "Wielkiego Testu" musieli zmierzyć się z szeregiem pytań weryfikujących ich przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Sprawdzano wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa oraz bardziej skomplikowanych procedur. Padły m.in. pytania o to, czym jest aplikacja RSO, czego kategorycznie nie używać do gaszenia palącego się na patelni oleju, a także o znaki dróg ewakuacyjnych i sygnały alarmowe.

Telewizyjne widowisko miało też wymiar edukacyjny. Widzowie mogli zapoznać się z praktycznymi poradami i instruktażami, które mogą uratować życie w sytuacjach zagrożenia. Głównym założeniem programu było podniesienie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa. Zwycięzcami testu okazali się Marta Surnik i Mateusz Jarecki.

Bovska wystąpiła w "Wielkim Teście"

Program uświetnił występ wokalistki Bovskiej. Artystka zaprezentowała się przed uczestnikami i publicznością zgromadzoną w studiu TVP1. Widzowie przed telewizorami mogli na bieżąco odpowiadać na pytania zadawane w programie. Teraz możecie sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie opartym na telewizyjnym formacie.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej