Gwiazdy wzięły udział w teście TVP. Tak poradziły sobie z "Poradnikiem bezpieczeństwa". Wy też się sprawdźcie!

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Test TVP. Gwiazdy opowiadają o plecakach ewakuacyjnych
Program "Wielki Test" o "Poradniku bezpieczeństwa" poprowadzili Paulina Chylewska i Piotr Jędrzejak. Wśród uczestników sprawdzających swoją wiedzę znaleźli się m.in. Stanisław Banasiuk, Monika Mazur, Marco Bocchino, Emilia Dankwa, Eleni, Mateusz Jarecki, Mateusz Pawłowski, Marek Konkolewski, Piotr Królik, Qczaj wraz z mamą Bernadettą, a także Magda Steczkowska, Marta Surnik, Anna Wendzikowska, Paweł Pochwała i Aleksandra Radwan.
Przestudiowaliśmy cały "Poradnik bezpieczeństwa". Kupiłam plecak ewakuacyjny, ale niestety nie spakowałam go - wyznała Steczkowska
Mateusz Jarecki z kolei podkreślił, że nie tylko posiada plecak ewakuacyjny, ale też regularnie sprawdza jego zawartość:
Plecak ewakuacyjny mam. Często podróżuję i mam go spakowanego na wszystkie okazje.
"Wielki Test" w TVP1. Trudne pytania z bezpieczeństwa
Uczestnicy "Wielkiego Testu" musieli zmierzyć się z szeregiem pytań weryfikujących ich przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Sprawdzano wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa oraz bardziej skomplikowanych procedur. Padły m.in. pytania o to, czym jest aplikacja RSO, czego kategorycznie nie używać do gaszenia palącego się na patelni oleju, a także o znaki dróg ewakuacyjnych i sygnały alarmowe.
Telewizyjne widowisko miało też wymiar edukacyjny. Widzowie mogli zapoznać się z praktycznymi poradami i instruktażami, które mogą uratować życie w sytuacjach zagrożenia. Głównym założeniem programu było podniesienie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa. Zwycięzcami testu okazali się Marta Surnik i Mateusz Jarecki.
Bovska wystąpiła w "Wielkim Teście"
Program uświetnił występ wokalistki Bovskiej. Artystka zaprezentowała się przed uczestnikami i publicznością zgromadzoną w studiu TVP1. Widzowie przed telewizorami mogli na bieżąco odpowiadać na pytania zadawane w programie. Teraz możecie sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie opartym na telewizyjnym formacie.