Magda Gessler w naturalnym wydaniu. Stęskniona czekała na męża

Magda Gessler ma bardzo barwny życiorys, choć dla wielu jest znana przede wszystkim jako surowa prowadząca program "Kuchenne rewolucje" oraz jurorka w "MasterChefie". Prywatnie, gwiazda TVN-u wiedzie życie u boku ukochanego lekarza, z którym wzięła ślub ekumeniczny. Niestety, dzieli ich często ocean. Ostatnio Gessler pokazała się tuż przed powrotem męża do domu.

Magda Gessler pokazała się sauté, czekając na męża

Restauratorka aktywnie prowadzi profile w mediach społecznościowych, nie szczędząc fanom rozmaitych zdjęć i dobitnych komentarzy. Ostatnio Magda Gessler postanowiła wrzucić do sieci swoje selfie bez grama makijażu na twarzy. Jak zdradziła, akurat odliczała minuty do powrotu męża z Kanady.

- A teraz czekam na mojego męża… zapuka lada moment…wyczekany Walduś i stęskniona Magda :)) - czytamy.

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Waldemar Kozerawski - kim jest mąż restauratorki?

Para zna się już od wielu lat, ale dopiero dwie dekady temu stworzyła związek. Waldemar Kozerawski jest rówieśnikiem Magdy Gessler, a z wykształcenia - lekarzem medycyny rodzinnej oraz estetycznej. Na co dzień mieszka i pracuje w Kanadzie, gdzie prowadzi cenioną klinikę medycyny estetycznej. Para wzięła ze sobą w tajemnicy przed mediami ślub ekumeniczny, czyli taki pomiędzy różnymi odłamami chrześcijaństwa. Przypomnijmy, że Magda Gessler należy do wyznania prawosławnego.

Restauratorka nie ukrywa, że jej mąż jest fanem "Kuchennych rewolucji" i często w środku nocy słucha jej relacji z planu nagraniowego.

- To jest bardzo energetycznie trudna praca, ale którą ubóstwiam i bez której bym nie mogła żyć. Ja potrzebuję po nagraniu dzwonić do mojego męża i opowiedzieć co było na planie. Do Kanady o 3:00, 4:00 rano - mówiła niedawno gwiazda w rozmowie z "Super Expressem".

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