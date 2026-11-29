W poniedziałek o godzinie 19.00 w meczu szesnastej kolejki ekstraklasy Cracovia zagra w Kielcach z Koroną. Przed tygodniem krakowski zespół pokonał Jagiellonię Białystok, co było debiutem trenera Aleksandra Vukovicia. Ostatnie zwycięstwo sprawiło, że drużyna nieco awansowała w tabeli, ale Cracovia wciąż jest blisko strefy spadkowej.

Szkoleniowiec krakowian uważa, że zespół ma jeszcze przestrzeń do poprawy gry.

„To był dobry mecz w naszym wykonaniu, ale nie idealny. Najważniejsze, że go wygraliśmy. Mimo to widzę jeszcze sporą przestrzeń do poprawy. Możemy pewne rzeczy robić lepiej” – nie miał wątpliwości Vuković.

Trener w swoim drugim tygodniu pracy miał okazję poznać zawodników wracających z obowiązków reprezentacyjnych. Przyznał, że nie jest zaskoczony jakością takich piłkarzy jak Amir Al-Amari czy Otar Kakabadze, a większa jakościowo grupa na treningu pozwala lepiej pracować.

Sytuacja Korony i sentymentalny powrót

Korona rozczarowuje w tym sezonie i zajmuje miejsce w dolnej części tabeli, choć ambicje zespołu sięgały walki o czołowe lokaty. Kielczanie odnotowali ostatnio serię trzech porażek. Vuković nie przywiązuje do tego dużej wagi, przypominając, że jego zespół przed starciem z Jagiellonią miał identyczną serię.

„Każdy mecz jest nowym otwarciem, nową historią. Korona to zespół, w który mocno zainwestowano, oczekiwania są duże, podobnie jak jakość piłkarzy. Przed nami ciężkie zadanie, ale liczę, że powtórzymy to, co zrobiliśmy z Jagiellonią, czyli będziemy robić na boisku te rzeczy, na których nam zależy” – powiedział trener.

Mecz w Kielcach ma dla szkoleniowca wymiar sentymentalny. Vuković spędził w tym mieście pięć lat jako piłkarz i wkraczał tam na ścieżkę szkoleniową jako asystent trenera Pachety. Prowadząc Widzew, nie osiągał dobrych wyników przeciwko Koronie, natomiast lepiej radził sobie z Legią i Piastem.

Dla krakowskiego zespołu wyjazd do Kielc to szansa na przełamanie fatalnej wyjazdowej serii w tym sezonie. Ostatni raz Cracovia wygrała na obiekcie rywala 2 lutego tego roku w Niecieczy, grając z Bruk-Bet Termaliką.

„Dotarła do mnie ta informacja. Zrobimy wszystko, aby to zmienić. Skoro wygrywamy u siebie, to nie widzę powodów, aby nie robić tego na wyjeździe” – podsumował szkoleniowiec.