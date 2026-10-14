Śmierć kobiety w Legnicy. 58-latek podejrzany o ugodzenie żony nożem

Śmierć kobiety po awanturze w Legnicy

11 października 2026 roku po godzinie 15:00 policjanci z Legnicy otrzymali informację o awanturze domowej, do której doszło w jednym z mieszkań. Z ustaleń wynikało, że nietrzeźwy 58-letni mężczyzna w trakcie kłótni ugodził swoją żonę nożem w nogę. Pomimo podjętych działań, odniesione przez kobietę obrażenia okazały się na tyle poważne, że zmarła. Funkcjonariusze pracujący na miejscu ustalili, że do ugodzenia nożem doszło jednokrotnie.

Zatrzymanie 58-latka przez policjantów

Bezpośrednio po całym zdarzeniu 58-latek uciekł z miejsca i zaczął się ukrywać przed służbami. Legniccy policjanci natychmiast rozpoczęli czynności, których celem było ustalenie aktualnego pobytu mężczyzny. Dzięki prowadzonym działaniom funkcjonariusze szybko zlokalizowali podejrzanego i dokonali jego zatrzymania. Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie oczekiwał na dalsze czynności procesowe ze strony śledczych.

Zarzuty i areszt za ugodzenie nożem

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 58-latkowi przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonej. Prokurator prowadzący sprawę skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci izolacji podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za popełnienie zarzucanego przestępstwa 58-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl