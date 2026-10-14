Oszustwo w Rypinie. Mieszkaniec ujął sprawcę podającego się za policjanta

Próba wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta

Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 października 2026 roku po godzinie 2:00. Do dyżurnego policji w Rypinie zadzwoniła kobieta z informacją, że jej mąż rozmawia z mężczyzną podającym się za funkcjonariusza. Rzekomy policjant twierdził, że ich syn spowodował wypadek, w którym ucierpiała kobieta w ciąży. Aby uniknąć konsekwencji prawnych, małżeństwo miało wpłacić kaucję w wysokości 40 000 zł, którą osobiście miał odebrać wysłannik.

Mieszkaniec Rypina ujął oszusta w swoim domu

Małżeństwo szybko zorientowało się, że ma do czynienia z oszustwem i powiadomiło służby, prowadząc jednocześnie rozmowę z przestępcą. Gdy domniemany oszust pojawił się pod domem, właściciel posesji zaprosił go do środka pod pretekstem przekazania pieniędzy. Mężczyzna wykazał się odwagą i przytrzymał 28-latka z Wrocławia do czasu przyjazdu patrolu. Przybyli na miejsce policjanci przejęli zatrzymanego mężczyznę i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Zatrzymanie drugiego sprawcy i tymczasowy areszt

W sprawę zaangażowali się funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy ustalili, że 28-latkowi towarzyszył 23-letni kompan, również mieszkaniec Wrocławia. Choć młodszy z mężczyzn zdołał początkowo uciec, został zatrzymany 7 października 2026 roku po godzinie 7:00 dzięki współpracy z policjantami z innego miasta. Obaj zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie zarzuty usiłowania oszustwa. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd 8 października 2026 roku zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Możliwe kolejne zarzuty dla mężczyzn z Wrocławia

Za usiłowanie oszustwa zatrzymanym mieszkańcom Wrocławia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci podejrzewają jednak, że mężczyźni mogą mieć na koncie więcej podobnych czynów i zaznaczają, że sprawa nie jest jeszcze zakończona. Całe zdarzenie zakończyło się zatrzymaniem sprawców dzięki połączeniu czujności mieszkańców oraz sprawnej interwencji rypińskich mundurowych. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej działalności.

Źródło: Policja.pl