Wietrzysz mieszkanie na oścież, gdy na dworze jest zimno? Ten szczegół ma większe znaczenie, niż myślisz

Zimą liczy się nie tylko to, jak szeroko otwieramy okno, ale również czas wietrzenia mieszkania.

Krótkie i intensywne wietrzenie pomaga wymienić powietrze bez długotrwałego wychładzania pomieszczeń.

Pozostawianie okna na mikrouchył przez dłuższy czas może prowadzić do niepotrzebnych strat ciepła.

Regularne wietrzenie jest szczególnie ważne po kąpieli, gotowaniu i suszeniu prania, gdy w mieszkaniu wzrasta wilgotność.

Kiedy na zewnątrz jest zimno, najlepiej zwykle sprawdza się krótkie i intensywne wietrzenie. Zamiast pozostawiać okno uchylone przez długi czas, warto otworzyć je szeroko na kilka minut. Pozwala to szybko wymienić powietrze, a jednocześnie ogranicza długotrwałe wychładzanie ścian, parapetów i innych elementów mieszkania. Wiele zależy oczywiście od temperatury na zewnątrz, wielkości pomieszczenia i warunków pogodowych, dlatego nie istnieje jeden idealny czas dla każdego domu. Zimą często wystarczy jednak znacznie krótsze wietrzenie niż w cieplejszych miesiącach.

Wietrzenie mieszkania jesienią i zimą

Ważny jest również moment, w którym otwieramy okno. Po gotowaniu, kąpieli czy suszeniu prania w mieszkaniu może pojawić się więcej wilgoci. Jej nadmiar sprzyja skraplaniu się pary wodnej na chłodnych powierzchniach, a długotrwały problem z wilgocią może prowadzić do rozwoju pleśni. Dlatego warto wietrzyć pomieszczenia regularnie, szczególnie te, w których powstaje dużo pary. Nie należy przy tym zasłaniać kratek wentylacyjnych ani traktować otwartego okna jako zamiennika sprawnej wentylacji.

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Mamy vibe | Radio ESKA

Ten nawyk może niepotrzebnie wychładzać mieszkanie

Jednym z częstych błędów jest pozostawianie okna na mikrouchył przez kilkadziesiąt minut lub nawet kilka godzin. W takiej sytuacji chłodne powietrze napływa stopniowo, a okolice okna i fragmenty ścian mogą się wychładzać. Ogrzewanie musi później uzupełnić straty ciepła, a samo powietrze niekoniecznie wymienia się tak szybko, jak oczekujemy. Krótkie, szerokie otwarcie okna bywa więc praktyczniejszym rozwiązaniem niż wielogodzinne wietrzenie przez niewielką szczelinę.

Przed wietrzeniem warto też przykręcić grzejnik, jeśli pozwala na to instalacja i sposób jej obsługi, a po zamknięciu okna przywrócić wcześniejsze ustawienie. Nie trzeba jednak doprowadzać do wychłodzenia całego pomieszczenia ani rezygnować ze świeżego powietrza w obawie przed zimnem. Jeśli szyby regularnie pokrywają się skroplinami, w mieszkaniu utrzymuje się stęchły zapach lub pojawiają się ciemne plamy, warto sprawdzić wilgotność i działanie wentylacji. Samo wietrzenie może nie wystarczyć, jeśli problem ma głębszą przyczynę.

Zimą najlepiej szukać równowagi: wymieniać powietrze, ale nie pozostawiać okien otwartych bez potrzeby. Regularne, krótkie wietrzenie, sprawna wentylacja i kontrolowanie wilgotności pomagają utrzymać komfortowe warunki w domu. Dzięki temu nie trzeba wybierać między świeżym powietrzem a przyjemną temperaturą w pomieszczeniach.