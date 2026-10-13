Likwidacja plantacji narkotyków w Jeleniej Górze. 59-latek ukrywał krzewy w piwnicy

Akcja policji kryminalnej w Jeleniej Górze

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymali 59-letniego mieszkańca miasta, który jest podejrzany o prowadzenie nielegalnej działalności. Mundurowi prowadzący działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej uzyskali wcześniej informacje, że mężczyzna może uprawiać konopie oraz wytwarzać znaczne ilości środków odurzających. Policjanci podjęli czynności, które doprowadziły ich bezpośrednio do podejrzanego i potwierdziły wcześniejsze ustalenia. Zorganizowana przez mężczyznę uprawa konopi znajdowała się w piwnicy jego domu jednorodzinnego.

Ponad 600 krzewów konopi i urządzenia do uprawy

W trakcie przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 600 krzewów konopi indyjskich, które znajdowały się w różnych fazach wzrostu. Piwnica była wyposażona w urządzenia umożliwiające zapewnienie roślinom odpowiednich warunków do rozwoju. Funkcjonariusze znaleźli tam między innymi specjalistyczny sprzęt sterujący oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją, który był niezbędny do kontrolowania całego procesu wzrostu. Oprócz rosnących krzewów w pomieszczeniach znajdowało się również 3,5 kilograma gotowej marihuany oraz kokaina, z której można było uzyskać ponad 80 porcji handlowych.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Zatrzymany 59-latek został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, działając na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Za uprawę, wytwarzanie i posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz posiadanie urządzeń do ich produkcji grożą surowe konsekwencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejrzanemu mieszkańcowi Jeleniej Góry grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl