Produkcja amfetaminy w powiecie skierniewickim. Policjanci przejęli chemikalia i sprzęt

Działania policji przeciwko przestępczości narkotykowej w powiecie skierniewickim

8 października 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Dzięki pracy operacyjnej śledczy ustalili, że na jednej z posesji w powiecie skierniewickim może odbywać się nielegalne wytwarzanie amfetaminy. W akcji uczestniczyli również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz biegli chemicy. Służby podejrzewały, że w domu jednorodzinnym przechowywane są substancje chemiczne oraz urządzenia wykorzystywane w tym procederze.

Zabezpieczone urządzenia i odczynniki chemiczne w domu jednorodzinnym

Podczas przeszukania budynku policjanci odnaleźli przedmioty i wyposażenie, które mogły służyć do prowadzenia procesów chemicznych przy produkcji amfetaminy. Wewnątrz domu funkcjonariusze wyczuli intensywny i charakterystyczny zapach substancji chemicznych. Wszystkie ujawnione związki i sprzęty zostały poddane oględzinom, a obecny na miejscu biegły z zakresu chemii przeprowadził ich wstępną analizę. Specjalista wskazał, że zabezpieczone substancje mogą być wykorzystywane do wytwarzania narkotyków jedną z metod. Mundurowi zabezpieczyli także wagi elektroniczne oraz telefony komórkowe należące do osób przebywających na posesji.

Zarzuty dla zatrzymanych za wytwarzanie substancji psychotropowych

W trakcie policyjnych działań zatrzymano trzy osoby podejrzewane o związek z nielegalną produkcją. 9 października 2026 roku, po przesłuchaniu, 36-letni mężczyzna został zwolniony przez funkcjonariuszy. Pozostałe dwie osoby, 44-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta, usłyszały zarzuty naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 39-latka w trakcie czynności przyznała się do zarzucanego jej czynu związanego z wytwarzaniem substancji psychotropowych. Za nielegalną produkcję narkotyków grozi im teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl