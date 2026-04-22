Edzio Rap i Sonia Maselik nagrali wspólny utwór. Artysta szczerze opowiedział też o swojej introwertycznej naturze

Edzio Rap i Sonia Maselik nagrali wspólny singiel. Jak wyglądała praca nad piosenką?

Edzio Rap połączył siły z Sonią Maselik w utworze pod tytułem "Wpadłem ci powiedzieć". Piosenka ma lekki, popowy klimat, co dla rapera jest pewnym odejściem od typowo ulicznych brzmień. Edzio przyznał, że zależało mu na szybkim działaniu, ponieważ nie lubi, gdy proces twórczy zbyt długo się ciągnie i traci się przez to pierwotną energię.

Miałem vibe, żeby zrobić właśnie numer w tym stylu, taki troszeczkę mniej rapowy nawet można powiedzieć i szukając sobie inspiracji do takiego numeru stwierdziłem, że chciałbym go zrobić we współpracy właśnie z wokalistką. [...] Sonia momentalnie, dosłownie następnego dnia, podesłała nam dwie propozycje wstępnych szkiców numeru, który właśnie moglibyśmy zrobić wspólnie - powiedział Edzio Rap w rozmowie z Michałem Hanczakiem.

Podczas nagrań Sonia Maselik wykazała się dużym profesjonalizmem, wyłapując nawet drobne błędy w wymowie. Zwróciła uwagę raperowi na zbyt mocne akcentowanie liter w końcówkach słów, co mogło psuć melodyjność utworu. Artysta bardzo docenił te uwagi, zwłaszcza że wcześniej to samo usłyszał od trenerki śpiewu. Współpraca przebiegła na tyle dobrze, że muzyk nie wyklucza kolejnych wspólnych projektów w przyszłości.

Edzio Rap napisał książkę o drodze do sukcesu. To poradnik i autobiografia w jednym

Niedawno na rynku ukazała się książka autorstwa Edzia, która nie jest zwykłym opisem jego życia. Artysta postanowił połączyć wspomnienia z praktycznymi wskazówkami dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Muzyk opisuje w niej swoje porażki i momenty zwątpienia, pokazując, że droga na szczyt rzadko bywa prosta i wymaga dużej odporności psychicznej.

To są wszystkie etapy, przez które ja przychodziłem, bo wszystkie te sytuacje przerobiłem na sobie, na tej swojej drodze, niejednokrotnie, więc myślę, że jest to coś takiego wypośrodkowanego, pół na pół, taki poradnik i biografia - wyjaśnił twórca w Radiu Eska.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania, jak radzić sobie z kryzysami oraz co zrobić, gdy otoczenie nie wierzy w dany talent. Edzio podkreśla, że jego historia ma być inspiracją do działania niezależnie od dziedziny, którą wybierze czytelnik. Autor chce w ten sposób pomóc innym uniknąć błędów, które sam popełnił na początku swojej kariery muzycznej i internetowej.

Edzio Rap szykuje się do letniej trasy koncertowej. Artysta zdradził, jakich fanów traktuje wyjątkowo

Nadchodzące lato będzie dla rapera czasem intensywnej pracy na scenie. Muzyk zapowiedział, że odwiedzi niemal każdy zakątek Polski, a jego kalendarz jest już prawie całkowicie wypełniony. Edzio wyznał jednak, że mimo tysięcy fanów i ogromnej aktywności w mediach społecznościowych, w rzeczywistości jest introwertykiem. Przed każdym występem potrzebuje chwili spokoju, aby wyciszyć się i odpowiednio skupić.

Tym bardziej, że ja też z natury jestem bardzo introwertyczny, bardzo taki wstydliwy, więc ja dużo potrzebuję przestrzeni, żeby ładować te swoje baterie społeczne. Tym bardziej, że takie wyjście do fanów po koncercie to jest duże, że tak powiem, obciążenie dla tych baterii społecznych moich - przyznał szczerze muzyk.

Okazuje się jednak, że istnieje sposób, by przekonać artystę do rozmowy nawet w chwilach, gdy potrzebuje odosobnienia. Edzio Rap zdradził, że osoby, które mają ze sobą jego książkę, zawsze mogą liczyć na podpis czy wspólne zdjęcie, nawet tuż przed samym wejściem na scenę. Takie osoby nazywa swoimi najważniejszymi odbiorcami i chce w ten sposób docenić ich największe zaangażowanie oraz wsparcie dla jego twórczości.