Dominika Serowska opublikowała nagranie z drogi. Dopisała: "Gotowa na porodówkę"

W niedawnej rozmowie z „Super Expressem” Dominika Serowska opowiedziała o swoim samopoczuciu w drugiej ciąży oraz o tym, jak jej syn Romeo przygotowuje się na narodziny siostry. Partnerka Marcina Hakiela ujawniła również, że tym razem przybrała na wadze znacznie mniej niż w trakcie oczekiwania na pierwsze dziecko, kiedy przytyła łącznie aż 29 kilogramów. Dziennikarzom udało się także dowiedzieć od gwiazdy, jakie plany ma para w kwestii imienia dla dziewczynki. Tymczasem w sieci pojawił się komunikat Serowskiej o treści „Gotowa na porodówkę”. Co się dzieje?

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Dominika Serowska i Marcin Hakiel wybrali imię dla córki. Co z Julią?

Pierwsze wspólne dziecko Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela przyszło na świat 4 grudnia 2024 roku. Chłopiec otrzymał imię Romeo, a fotografie niezwykle uroczego i zawsze radosnego malucha regularnie cieszą się ogromną popularnością w internecie. Już niebawem ich rodzina powiększy się o kolejnego członka, ponieważ para oczekuje narodzin córki.

W rozmowie z „Super Expressem” Dominika Serowska odniosła się do kwestii wyboru imienia dla dziewczynki. Wielu obserwatorów zakładało, że po nazwaniu syna Romeo, rodzice zainspirują się dramatem Williama Szekspira „Romeo i Julia”. Dziennikarze postanowili zapytać o to bezpośrednio samą zainteresowaną.

„Czyli Szekspir będzie górą? Szekspir będzie górą, jak młody znajdzie swoją Julię w życiu i oby ich miłość nie skończyła się tragicznie” – odpowiedziała z uśmiechem w rozmowie z „Super Expressem” Dominika Serowska.

„Z pewnością to nie będzie Julia” – dodała partnerka tancerza.

Oznacza to, że pociecha Serowskiej i Hakiela nie otrzyma imienia po szekspirowskiej bohaterce, lecz zostanie nazwana w sposób mający przynieść jej szczęście.

„Czyli Julii nie będzie! Macie już imię dla córci? Tak, mamy, ale z pewnością to nie będzie Julia.” – czytamy w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Dominika Serowska jedzie na porodówkę? Nagranie z 26 października 2026 roku

Podczas wywiadu dla „Super Expressu” Dominika Serowska, która przez okres drugiej ciąży cieszyła się bardzo dobrą formą, zdradziła, jak czuje się tuż przed samym rozwiązaniem.

„Już ciężko” – przyznała krótko gwiazda.

W poniedziałek, 26 października 2026 roku, ukochana Marcina Hakiela opublikowała na swoim profilu na Instagramie w sekcji Instastory krótkie wideo nagrane w aucie. Przyszła mama prezentuje się na nim znakomicie, a zamieszczony podpis sugeruje, że moment narodzin dziecka jest już bardzo blisko.

„W drodze na porodówkę” – napisała na nagraniu Dominika Serowska, a redakcja życzy jej szczęśliwego rozwiązania.

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