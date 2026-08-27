Power Food Festival 2026 – Jedz zdrowo. Trenuj mocno. Żyj fit!

Power Food Festival 2026 – gdzie i kiedy?

Tegoroczna trasa odwiedzi pięć miast:

29 sierpnia - Łódź, Manufaktura | godz. 11:00-16:0030 sierpnia - Olsztyn, Plaża Miejska | godz. 12:00-17:005 września - Warszawa, Park im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu | godz. 13:00-19:00 6 września - Płock, Bulwary Wiślane | godz. 11:00-16:0012–13 września - Zakopane, Rówień Krupowa | WIELKI FINAŁ 11:00-16:00Wstęp na wydarzenie, wszystkie atrakcje i degustacje są bezpłatne.

Zdrowie zaczyna się na talerzu

Power Food Festival to spotkanie wokół jedzenia - smacznego, różnorodnego i dobrej jakości. W strefie kulinarnej uczestnicy będą mogli spróbować produktów partnerów, poznać nowe smaki i zobaczyć, jak w prosty sposób przygotować pełnowartościowe posiłki dla całej rodziny.

Strefa Kurczaka Zagrodowego 🐔 Dobry smak dla aktywnych!

W strefie Kurczaka Zagrodowego będzie można spróbować dań przygotowanych na bazie kurczaka oraz poznać pomysły na proste, smaczne i pożywne posiłki – idealne zarówno na rodzinny obiad, jak i po aktywnym dniu.

Nie zabraknie degustacji, kulinarnych inspiracji i atrakcji dla najmłodszych.

Wpadnij, spróbuj i poznaj Kurczaka Zagrodowego!

Autor: Power food Festival/ Materiały prasowe

Strefa Mlekovita 🥛 Super Body Active -coś dla aktywnych!

W strefie Mlekovita będzie można spróbować produktów z linii Super Body Active, w tym wysokobiałkowych skyrów 0% tłuszczu. To propozycja dla tych, którzy szukają smacznej i wygodnej przekąski przed lub po aktywności.

Różne warianty smakowe sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie - od klasycznego skyru po bardziej deserowe smaki.

Wpadnij, spróbuj i poznaj Super Body Active!

Autor: Mlekovita/ Materiały prasowe

Strefa Piwniczanka💧 Złap sportową zajawkę i Moc Minerałów!

W strefie Piwniczanki będzie można spróbować naturalnej wody mineralnej i dowiedzieć się, dlaczego dobre nawodnienie jest tak ważne podczas aktywnego dnia.

Piwniczanka to ponad 1700 mg/l składników mineralnych, w tym naturalnie występujący magnez i wapń.

Wpadnij, nawodnij się i odkryj Moc Minerałów Piwniczanki!

Autor: Power food Festival/ Materiały prasowe

Strefa BakerVille 🥖 Pieczywo, na które masz ochotę!

W strefie BakerVille czekają chrupiące bagietki, maślane rogaliki oraz nowość w portfolio marki - bułki hamburgerowe High Protein, które łączą wyjątkowy smak z wysoką zawartością białka.

Nie zabraknie degustacji i inspiracji, jak wykorzystać produkty BakerVille w codziennym menu - od pysznego śniadania po domowe burgery.

Wpadnij, spróbuj i poznaj BakerVille!

BakerVille - smak, na jaki masz ochotę!

Autor: Power food Festival/ Materiały prasowe

Strefa Suempol🐟 Łosoś w roli głównej!

W strefie Suempol będzie można spróbować pysznych produktów z łososia i poznać inspiracje na smaczne, lekkie i pełne wartości odżywczych posiłki.

Nie zabraknie degustacji i pomysłów na to, jak łatwo włączyć ryby do codziennego menu.

Wpadnij, spróbuj i odkryj smak łososia z Suempol!

Autor: Power food Festival/ Materiały prasowe

Strefa Bielmar - Śniadaniowa i Olej Beskidzki Palma

Dzień najlepiej zacząć od dobrego śniadania!

W strefie Bielmar będzie można spróbować kanapek z margaryną Śniadaniową oraz poznać możliwości wykorzystania margaryny Palma do pieczenia i smażenia. Nie zabraknie też kulinarnych inspiracji z wykorzystaniem oleju rzepakowego Beskidzkiego.

Wpadnij, spróbuj i poznaj kulinarne możliwości produktów Bielmar!

Autor: Power food Festival/ Materiały prasowe

Jedz zdrowo, ale przede wszystkim - ruszaj się!

Power Food Festival to nie tylko jedzenie. To również duża dawka sportowych emocji i aktywności, w których może wziąć udział każdy - niezależnie od wieku czy poziomu sprawności.

Na uczestników czekają różnorodne konkurencje i wyzwania sportowe, a wśród nich Street Workout i zabawy na drążkach przygotowane przez Easy Workout. Za sportową energię podczas festiwalu odpowiadać będzie również Akademia Lotnika.

O zdrowie i dobre samopoczucie uczestników zadbają także partnerzy Diagnosis i Molpharma, którzy pojawią się na trasie z konsultacjami, poradami i informacjami dotyczącymi zdrowia.

Power Food Festival to więc nie tylko okazja do spróbowania nowych produktów, ale również przestrzeń do zdobycia praktycznej wiedzy, która może przydać się na co dzień.

Autor: Power food Festival/ Materiały prasowe

Power Food Festival rusza w trasę!

Startujemy w Łodzi

Pierwszym przystankiem tegorocznej trasy będzie łódzka Manufaktura. Po sukcesie poprzedniej edycji Power Food Festival ponownie rozpocznie się właśnie w tym miejscu.

Na uczestników czekać będą zawody w podciąganiu na drążku, siłowanie na rękę, sportowe animacje oraz konkursy z nagrodami. Nie zabraknie również warsztatów kulinarnych prowadzonych przez szefów kuchni, degustacji i licznych niespodzianek przygotowanych przez partnerów wydarzenia.

Power Food Festival w Łodzi rozpocznie się 29 sierpnia o godzinie 11:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Aktywne zakończenie lata w Olsztynie

Dzień później Power Food Festival przeniesie się do Olsztyna. Sezon wakacyjny powoli dobiega końca, ale Radio ESKA nie zwalnia tempa!

Wspólnie z Miastem Olsztyn zapraszamy mieszkańców i turystów na wyjątkowe zakończenie lata, organizowane w ramach cyklu „Olsztyn Aktywnie”. Nad jeziorem Ukiel czekać będą zawody na SUP-ach, zabawa na skimboardzie oraz sportowa rywalizacja z atrakcyjnymi nagrodami.

W programie znajdą się konkurencje dla dorosłych i najmłodszych. Nasi szefowie kuchni przygotują dania high protein, a partnerzy Power Food Festival zadbają o dodatkowe nagrody i niespodzianki.

To idealna okazja, aby aktywnie spędzić niedzielę z rodziną i przyjaciółmi, złapać ostatnie promienie letniego słońca i naładować baterie pozytywną energią przed nadchodzącą jesienią.

Power Food Festival w Olsztynie odbędzie się 30 sierpnia w godzinach 12:00-17:00 na terenie CRS Ukiel - Plaży Miejskiej w Olsztynie. Wstęp wolny!

Power Food Festival na setnych urodzinach Placu Wilsona

W kolejny weekend Radio ESKA pojawi się w Warszawie. 5 września Power Food Festival stanie się częścią wyjątkowego święta - setnych urodzin Placu Wilsona.

Plac Wilsona od stu lat towarzyszy mieszkańcom Warszawy. Jest miejscem codziennych spotkań, spacerów, pierwszych randek i powrotów do domu. Z okazji jubileuszu Park Żeromskiego zamieni się w wielki urodzinowy salon Żoliborza.

Na uczestników czekać będą koncerty, rodzinne animacje, warsztaty, występy artystyczne, strefa gastronomiczna, badania diagnostyczne, strefa przedsiębiorców oraz liczne namioty tematyczne.

Na scenie wystąpią:

· godz. 14:00 - Śpiewające Brzdące,

· godz. 18:30 - Kuba Badach,

· godz. 20:30 - Pectus.

W strefie Power Food Festival i Radia ESKA przygotujemy sportowe animacje, zawody sprawnościowe z nagrodami, atrakcje ruchowe dla całych rodzin, warsztaty kulinarne, degustacje oraz niespodzianki od partnerów wydarzenia, w tym PKO Banku Polskiego.

Strefa Power Food Festival będzie działała 5 września w godzinach 13:00–19:00, natomiast całe urodzinowe wydarzenie potrwa od 13:00 do 22:00.

Szczegóły warszawskiego wydarzenia znajdują się tutaj https://zoliborz.um.warszawa.pl/-/na-takie-urodziny-nie-wypada-sie-spoznic

Wielkie zawody kalisteniczne w Płocku

6 września Power Food Festival zawita do Płocka. Będzie to prawdziwa gratka dla miłośników kalisteniki!

Radio ESKA, we współpracy z Easy Workout, przygotuje wyjątkowe zawody w kategorii wytrzymałościowej. Na uczestników czekać będą oldschoolowe sety, mocna sportowa rywalizacja, wielkie emocje oraz konkretne nagrody.

W zawodach będą mogły wystartować zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Zapisy prowadzone będą za pośrednictwem strony www.kalievents.pl.

Poza głównymi zawodami przygotujemy strefę sportową Power Food Festival z animacjami, konkurencjami sprawnościowymi i nagrodami dla uczestników. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej, warsztatów kulinarnych, degustacji oraz dodatkowych atrakcji od partnerów projektu.

Mega zawody, sportowe emocje, zdrowa kuchnia i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin - 6 września widzimy się w Płocku!

Wielki finał w Zakopanem

Tegoroczną trasę Power Food Festival zakończymy 12 i 13 września w Zakopanem. Na Górnej Równi Krupowej połączymy stałe strefy sportowe i kulinarne naszego festiwalu z absolutnym hitem – Letnim Festiwalem Sportów Zimowych!

Sporty zimowe we wrześniu? W Małopolsce - czemu nie! Tego w historii Power Food Festival jeszcze nie było.

Na uczestników czekać będzie aż 12 stref inspirowanych zimowymi dyscyplinami olimpijskimi. Bez śniegu i lodu będzie można spróbować m.in. curlingu, biathlonu, skoków i biegów narciarskich, hokeja, bobslejów, saneczkarstwa oraz łyżwiarstwa szybkiego.

Wszystkie konkurencje zostaną przystosowane w taki sposób, aby dzieci, młodzież i całe rodziny mogły bezpiecznie poznawać sporty zimowe poprzez aktywną zabawę i rywalizację.

Specjalną atrakcją będzie Otwarty Puchar Tatr w kultowej grze Deluxe Ski Jumping 2.0. Konkurs indywidualny odbędzie się 12 września o godzinie 13:00, natomiast 13 września o godzinie 12:00 rozpocznie się konkurs drużynowy dla trzyosobowych zespołów. Udział będzie bezpłatny, a zapisy prowadzone będą na miejscu w godzinach 12:00–12:45. W konkursie indywidualnym obowiązuje limit zgłoszeń.

Poza zimowymi konkurencjami na uczestników czekać będą stałe atrakcje Power Food Festival: sportowe animacje i zawody z nagrodami, warsztaty kulinarne, degustacje oraz pełne energii strefy partnerów. Wawel Truck przygotuje natomiast specjalną strefę pełną słodkości.

Wielki finał odbędzie się na Górnej Równi Krupowej:

· 12 września w godzinach 11:00-17:00,

· 13 września w godzinach 10:00-15:00.

Głównym Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. W jego realizację zaangażowane jest Miasto Zakopane, a organizatorem Letniego Festiwalu Sportów Zimowych jest BDB Event.

Przyjdź, spróbuj i znajdź swój zimowy sport jeszcze przed nadejściem zimy!

Jedz zdrowo. Trenuj mocno. Żyj fit!

Widzimy się na trasie Power Food Festival 2026!

Wszystkie atrakcje i degustacje są bezpłatne.