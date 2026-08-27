Power Food Festival 2026 – Jedz zdrowo. Trenuj mocno. Żyj fit!

Power Food Festival 2026 – gdzie i kiedy?
Tegoroczna trasa odwiedzi pięć miast:
29 sierpnia - Łódź, Manufaktura | godz. 11:00-16:0030 sierpnia - Olsztyn, Plaża Miejska | godz. 12:00-17:005 września - Warszawa, Park im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu | godz. 13:00-19:00 6 września - Płock, Bulwary Wiślane | godz. 11:00-16:0012–13 września - Zakopane, Rówień Krupowa | WIELKI FINAŁ 11:00-16:00Wstęp na wydarzenie, wszystkie atrakcje i degustacje są bezpłatne.
Zdrowie zaczyna się na talerzu
Power Food Festival to spotkanie wokół jedzenia - smacznego, różnorodnego i dobrej jakości. W strefie kulinarnej uczestnicy będą mogli spróbować produktów partnerów, poznać nowe smaki i zobaczyć, jak w prosty sposób przygotować pełnowartościowe posiłki dla całej rodziny.
Strefa Kurczaka Zagrodowego 🐔 Dobry smak dla aktywnych!
W strefie Kurczaka Zagrodowego będzie można spróbować dań przygotowanych na bazie kurczaka oraz poznać pomysły na proste, smaczne i pożywne posiłki – idealne zarówno na rodzinny obiad, jak i po aktywnym dniu.
Nie zabraknie degustacji, kulinarnych inspiracji i atrakcji dla najmłodszych.
Wpadnij, spróbuj i poznaj Kurczaka Zagrodowego!
Strefa Mlekovita 🥛 Super Body Active -coś dla aktywnych!
W strefie Mlekovita będzie można spróbować produktów z linii Super Body Active, w tym wysokobiałkowych skyrów 0% tłuszczu. To propozycja dla tych, którzy szukają smacznej i wygodnej przekąski przed lub po aktywności.
Różne warianty smakowe sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie - od klasycznego skyru po bardziej deserowe smaki.
Wpadnij, spróbuj i poznaj Super Body Active!
Strefa Piwniczanka💧 Złap sportową zajawkę i Moc Minerałów!
W strefie Piwniczanki będzie można spróbować naturalnej wody mineralnej i dowiedzieć się, dlaczego dobre nawodnienie jest tak ważne podczas aktywnego dnia.
Piwniczanka to ponad 1700 mg/l składników mineralnych, w tym naturalnie występujący magnez i wapń.
Wpadnij, nawodnij się i odkryj Moc Minerałów Piwniczanki!
Strefa BakerVille 🥖 Pieczywo, na które masz ochotę!
W strefie BakerVille czekają chrupiące bagietki, maślane rogaliki oraz nowość w portfolio marki - bułki hamburgerowe High Protein, które łączą wyjątkowy smak z wysoką zawartością białka.
Nie zabraknie degustacji i inspiracji, jak wykorzystać produkty BakerVille w codziennym menu - od pysznego śniadania po domowe burgery.
Wpadnij, spróbuj i poznaj BakerVille!
BakerVille - smak, na jaki masz ochotę!
Strefa Suempol🐟 Łosoś w roli głównej!
W strefie Suempol będzie można spróbować pysznych produktów z łososia i poznać inspiracje na smaczne, lekkie i pełne wartości odżywczych posiłki.
Nie zabraknie degustacji i pomysłów na to, jak łatwo włączyć ryby do codziennego menu.
Wpadnij, spróbuj i odkryj smak łososia z Suempol!
Strefa Bielmar - Śniadaniowa i Olej Beskidzki Palma
Dzień najlepiej zacząć od dobrego śniadania!
W strefie Bielmar będzie można spróbować kanapek z margaryną Śniadaniową oraz poznać możliwości wykorzystania margaryny Palma do pieczenia i smażenia. Nie zabraknie też kulinarnych inspiracji z wykorzystaniem oleju rzepakowego Beskidzkiego.
Wpadnij, spróbuj i poznaj kulinarne możliwości produktów Bielmar!
Jedz zdrowo, ale przede wszystkim - ruszaj się!
Power Food Festival to nie tylko jedzenie. To również duża dawka sportowych emocji i aktywności, w których może wziąć udział każdy - niezależnie od wieku czy poziomu sprawności.
Na uczestników czekają różnorodne konkurencje i wyzwania sportowe, a wśród nich Street Workout i zabawy na drążkach przygotowane przez Easy Workout. Za sportową energię podczas festiwalu odpowiadać będzie również Akademia Lotnika.
O zdrowie i dobre samopoczucie uczestników zadbają także partnerzy Diagnosis i Molpharma, którzy pojawią się na trasie z konsultacjami, poradami i informacjami dotyczącymi zdrowia.
Power Food Festival to więc nie tylko okazja do spróbowania nowych produktów, ale również przestrzeń do zdobycia praktycznej wiedzy, która może przydać się na co dzień.
Power Food Festival rusza w trasę!
Startujemy w Łodzi
Pierwszym przystankiem tegorocznej trasy będzie łódzka Manufaktura. Po sukcesie poprzedniej edycji Power Food Festival ponownie rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
Na uczestników czekać będą zawody w podciąganiu na drążku, siłowanie na rękę, sportowe animacje oraz konkursy z nagrodami. Nie zabraknie również warsztatów kulinarnych prowadzonych przez szefów kuchni, degustacji i licznych niespodzianek przygotowanych przez partnerów wydarzenia.
Power Food Festival w Łodzi rozpocznie się 29 sierpnia o godzinie 11:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Aktywne zakończenie lata w Olsztynie
Dzień później Power Food Festival przeniesie się do Olsztyna. Sezon wakacyjny powoli dobiega końca, ale Radio ESKA nie zwalnia tempa!
Wspólnie z Miastem Olsztyn zapraszamy mieszkańców i turystów na wyjątkowe zakończenie lata, organizowane w ramach cyklu „Olsztyn Aktywnie”. Nad jeziorem Ukiel czekać będą zawody na SUP-ach, zabawa na skimboardzie oraz sportowa rywalizacja z atrakcyjnymi nagrodami.
W programie znajdą się konkurencje dla dorosłych i najmłodszych. Nasi szefowie kuchni przygotują dania high protein, a partnerzy Power Food Festival zadbają o dodatkowe nagrody i niespodzianki.
To idealna okazja, aby aktywnie spędzić niedzielę z rodziną i przyjaciółmi, złapać ostatnie promienie letniego słońca i naładować baterie pozytywną energią przed nadchodzącą jesienią.
Power Food Festival w Olsztynie odbędzie się 30 sierpnia w godzinach 12:00-17:00 na terenie CRS Ukiel - Plaży Miejskiej w Olsztynie. Wstęp wolny!
Power Food Festival na setnych urodzinach Placu Wilsona
W kolejny weekend Radio ESKA pojawi się w Warszawie. 5 września Power Food Festival stanie się częścią wyjątkowego święta - setnych urodzin Placu Wilsona.
Plac Wilsona od stu lat towarzyszy mieszkańcom Warszawy. Jest miejscem codziennych spotkań, spacerów, pierwszych randek i powrotów do domu. Z okazji jubileuszu Park Żeromskiego zamieni się w wielki urodzinowy salon Żoliborza.
Na uczestników czekać będą koncerty, rodzinne animacje, warsztaty, występy artystyczne, strefa gastronomiczna, badania diagnostyczne, strefa przedsiębiorców oraz liczne namioty tematyczne.
Na scenie wystąpią:
· godz. 14:00 - Śpiewające Brzdące,
· godz. 18:30 - Kuba Badach,
· godz. 20:30 - Pectus.
W strefie Power Food Festival i Radia ESKA przygotujemy sportowe animacje, zawody sprawnościowe z nagrodami, atrakcje ruchowe dla całych rodzin, warsztaty kulinarne, degustacje oraz niespodzianki od partnerów wydarzenia, w tym PKO Banku Polskiego.
Strefa Power Food Festival będzie działała 5 września w godzinach 13:00–19:00, natomiast całe urodzinowe wydarzenie potrwa od 13:00 do 22:00.
Szczegóły warszawskiego wydarzenia znajdują się tutaj https://zoliborz.um.warszawa.pl/-/na-takie-urodziny-nie-wypada-sie-spoznic
Wielkie zawody kalisteniczne w Płocku
6 września Power Food Festival zawita do Płocka. Będzie to prawdziwa gratka dla miłośników kalisteniki!
Radio ESKA, we współpracy z Easy Workout, przygotuje wyjątkowe zawody w kategorii wytrzymałościowej. Na uczestników czekać będą oldschoolowe sety, mocna sportowa rywalizacja, wielkie emocje oraz konkretne nagrody.
W zawodach będą mogły wystartować zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Zapisy prowadzone będą za pośrednictwem strony www.kalievents.pl.
Poza głównymi zawodami przygotujemy strefę sportową Power Food Festival z animacjami, konkurencjami sprawnościowymi i nagrodami dla uczestników. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej, warsztatów kulinarnych, degustacji oraz dodatkowych atrakcji od partnerów projektu.
Mega zawody, sportowe emocje, zdrowa kuchnia i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin - 6 września widzimy się w Płocku!
Wielki finał w Zakopanem
Tegoroczną trasę Power Food Festival zakończymy 12 i 13 września w Zakopanem. Na Górnej Równi Krupowej połączymy stałe strefy sportowe i kulinarne naszego festiwalu z absolutnym hitem – Letnim Festiwalem Sportów Zimowych!
Sporty zimowe we wrześniu? W Małopolsce - czemu nie! Tego w historii Power Food Festival jeszcze nie było.
Na uczestników czekać będzie aż 12 stref inspirowanych zimowymi dyscyplinami olimpijskimi. Bez śniegu i lodu będzie można spróbować m.in. curlingu, biathlonu, skoków i biegów narciarskich, hokeja, bobslejów, saneczkarstwa oraz łyżwiarstwa szybkiego.
Wszystkie konkurencje zostaną przystosowane w taki sposób, aby dzieci, młodzież i całe rodziny mogły bezpiecznie poznawać sporty zimowe poprzez aktywną zabawę i rywalizację.
Specjalną atrakcją będzie Otwarty Puchar Tatr w kultowej grze Deluxe Ski Jumping 2.0. Konkurs indywidualny odbędzie się 12 września o godzinie 13:00, natomiast 13 września o godzinie 12:00 rozpocznie się konkurs drużynowy dla trzyosobowych zespołów. Udział będzie bezpłatny, a zapisy prowadzone będą na miejscu w godzinach 12:00–12:45. W konkursie indywidualnym obowiązuje limit zgłoszeń.
Poza zimowymi konkurencjami na uczestników czekać będą stałe atrakcje Power Food Festival: sportowe animacje i zawody z nagrodami, warsztaty kulinarne, degustacje oraz pełne energii strefy partnerów. Wawel Truck przygotuje natomiast specjalną strefę pełną słodkości.
Wielki finał odbędzie się na Górnej Równi Krupowej:
· 12 września w godzinach 11:00-17:00,
· 13 września w godzinach 10:00-15:00.
Głównym Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. W jego realizację zaangażowane jest Miasto Zakopane, a organizatorem Letniego Festiwalu Sportów Zimowych jest BDB Event.
Przyjdź, spróbuj i znajdź swój zimowy sport jeszcze przed nadejściem zimy!
Jedz zdrowo. Trenuj mocno. Żyj fit!
Widzimy się na trasie Power Food Festival 2026!
Wszystkie atrakcje i degustacje są bezpłatne.