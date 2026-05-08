Filip Chajzer spotyka się z 20-latką. Zygmunt Chajzer ocenił nową partnerkę syna

Filip Chajzer pokazał się z Bianką na premierze swojej książki

We wtorek 5 maja 2026 roku odbyła się oficjalna premiera publikacji "Szczęście na kreskę", której autorem jest Filip Chajzer. W trakcie tego wydarzenia dziennikarzowi towarzyszyła młoda, tajemnicza kobieta. Jasnowłosa dziewczyna początkowo unikała rozgłosu i stała całkowicie z boku. Sytuacja zmieniła się zaraz po zakończeniu spotkania autorskiego, kiedy to entuzjastycznie rzuciła się prezenterowi na szyję z gratulacjami. Chajzer wręczył swojej towarzyszce duży bukiet kwiatów, a następnie para wspólnie opuściła budynek i odjechała tym samym samochodem.

Filip Chajzer poznał 20-letnią partnerkę przy produkcji podcastu

Według najnowszych ustaleń dziennika "Super Express" serce 41-letniego Filipa Chajzera skradła zaledwie 20-letnia Bianka. Nowa para poznała się zaledwie dwa miesiące temu, jednak ich relacja błyskawicznie nabrała bardzo romantycznego charakteru.

„Bianka pomagała Filipowi przy jego autorskim programie "Filip Chajzer Podcast". Od razu między nimi zaiskrzyło”

Takie szczegóły początku tej znajomości ujawniło w rozmowie z "Super Expressem" anonimowe źródło.

Zygmunt Chajzer poznał już Biankę. Ocenił nową partnerkę Filipa

Mimo że relacja trwa stosunkowo krótko, to uczucie rozwija się niezwykle dynamicznie i poważnie. Filip Chajzer zapoznał już 20-letnią Biankę ze swoimi rodzicami, a młoda kobieta zrobiła na nich natychmiastowo ogromne wrażenie.

„Biankę widziałem dwa razy. Razem z Filipem byli na moich urodzinach. Było bardzo sympatycznie. Była troszkę stremowana. To młoda, ładna, miła, skromna osoba. Tylko życzyć im szczęścia. Zrobiła na mnie pozytywne wrażenie”

Takie szczere słowa przekazał redakcji "Super Expressu" sam Zygmunt Chajzer. 72-latek wyraził ogromną nadzieję, że jego syn zdoła wreszcie poukładać swoje prywatne sprawy i odnajdzie dawno poszukiwane szczęście u boku nowej partnerki.

