Niesamowity set w meczu Włochy - Niemcy. Trwał prawie półtorej godziny

Historyczna partia w Reggio Calabria

Towarzyski mecz siatkarzy reprezentacji Włoch i Niemiec, rozegrany w Reggio Calabria, zapisze się w historii sportu. Jeden z setów trwał dokładnie 89 minut, co wzbudziło ogromne emocje wśród zgromadzonych kibiców. Ostatecznie tę niezwykłą partię wygrali siatkarze Niemiec, triumfując z niespotykanym wynikiem 66:64.

Całe spotkanie było niezwykle wyrównane i zacięte. Mecz zakończył się po trzech i pół godzinie walki. Zwycięsko z tego starcia wyszli zawodnicy Italii, którzy są aktualnymi mistrzami świata, pokonując drużynę Niemiec 3:2.

- Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie – powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec, Massimo Botti.

Czy to światowy rekord w siatkówce?

Według informacji przekazanych przez niemiecki związek piłki siatkowej, długość tego niezwykłego seta stanowi światowy rekord w oficjalnych rozgrywkach. Mecz, który był elementem przygotowań do zbliżających się mistrzostw Europy, przyciągnął na trybuny ponad 4 tysiące widzów, którzy mogli na żywo obserwować to historyczne wydarzenie.

Do tej pory za najdłuższą partię uznawano set ze spotkania Argentyna - Polska, rozegranego w ramach Ligi Narodów. Tamta rywalizacja trwała 62 minuty i zakończyła się wygraną Argentyny 50:48. Mimo sukcesu w tamtym secie, drużyna z Ameryki Południowej przegrała ostatecznie z reprezentacją Polski 1:3.