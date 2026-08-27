Znamy wszystkich uczestników Ligi Mistrzów 2026/2027. O prestiżowe trofeum powalczy czternastu Polaków

Czternastu Polaków z szansami na triumf w Lidze Mistrzów

Rozgrywki kwalifikacyjne z wtorku i środy ostatecznie domknęły stawkę, dołączając sześć nowych zespołów do trzydziestu, które zapewniły sobie udział w LM wcześniej. Ostatnia faza eliminacji okazała się szczęśliwa dla takich klubów jak azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo/Glimt i Viking Stavanger, austriacki LASK Linz, grecki AEK Ateny, słowacki Slovan Bratysława oraz tureckie Fenerbahce SK. Obecnie na listach zgłoszonych drużyn figuruje czternastu zawodników z Polski: Matty Cash (Aston Villa), Piotr Zieliński i Iwo Kaczmarski (Inter Mediolan), Jan Ziółkowski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (FC Barcelona), Maik Nawrocki i Michał Skóraś (RC Lens), Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam), Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski (FC Porto), Oskar Kubiak i Wiktor Nowak (Slavia Praga) oraz Tymoteusz Puchacz (Sabah FK). Warto jednak pamiętać, że letnie okienko transferowe wciąż trwa, co może jeszcze zmienić przynależność klubową niektórych graczy.

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Wszystkie drużyny Ligi Mistrzów 2026/2027

W nadchodzącym sezonie w roli obrońcy tytułu wystąpi Paris Saint-Germain, które w decydującym starciu poprzedniej edycji okazało się lepsze od Arsenalu Londyn, wygrywając po rzutach karnych. Kompletny zestaw drużyn rywalizujących w Lidze Mistrzów 26/27 prezentuje się następująco:

Aston Villa (Anglia)

Arsenal FC (Anglia)

Manchester City (Anglia)

Manchester United (Anglia)

Liverpool FC (Anglia)

Inter Mediolan (Włochy)

SSC Napoli (Włochy)

AS Roma (Włochy)

Como 1907 (Włochy)

FC Barcelona (Hiszpania)

Real Madryt (Hiszpania)

Villarreal CF (Hiszpania)

Atletico Madryt (Hiszpania)

Real Betis (Hiszpania)

Bayern Monachium (Niemcy)

Borussia Dortmund (Niemcy)

RB Lipsk (Niemcy)

VfB Stuttgart (Niemcy)

Paris Saint-Germain (Francja)

RC Lens (Francja)

Lille OSC (Francja)

PSV Eindhoven (Holandia)

Feyenoord Rotterdam (Holandia)

FC Porto (Portugalia)

Sporting CP (Portugalia)

Club Brugge (Belgia)

Slavia Praga (Czechy)

Galatasaray SK (Turcja)

Szachtar Donieck (Ukraina)

Sabah FK (Azerbejdżan)

FK Bodo/Glimt (Norwegia)

Viking Stavanger (Norwegia)

LASK Linz (Austria)

AEK Ateny (Grecja)

Slovan Bratysława (Słowacja)

Fenerbahce SK (Turcja)

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