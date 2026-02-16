Iwona Pavlović posłuchała rady męża. W domu jurorki panuje jedna twarda zasada

Spis treści Wojciech Oświęcimski wkroczył do akcji. Stanowcza rada dla żony

Choć na ekranie słynie z ciętego języka i bezkompromisowych opinii, po zgaszeniu świateł w studiu Iwona Pavlović zdejmuje maskę surowej jurorki. Po zakończeniu małżeństwa z Arkadiuszem, tancerka odnalazła szczęście u boku Wojciecha Oświęcimskiego, któremu ślubowała w 2009 roku. Co ciekawe, układ partnerski w tym związku jest jasny – to ona błyszczy w mediach, a on zapewnia jej bezpieczną przystań z dala od blasku fleszy, unikając ścianek jak ognia.

Zobacz też: Iwona Pavlović w żałobnej czerni. Tak pokazała się na imprezie ramówkowej Polsatu. Niedawno straciła mamę

Wojciech Oświęcimski wkroczył do akcji. Stanowcza rada dla żony

Obecność w jury "Tańca z Gwiazdami" od 2005 roku zapewniła Czarnej Mambie status gwiazdy, ale wystawiła ją też na nieustanny osąd publiczności. Internet nie zawsze bywa łaskawy, a hejt potrafi zranić mocniej niż niska nota za foxtrota. W pewnym momencie mąż jurorki powiedział "dość" i zasugerował cyfrowy detoks. Pavlović przyznała, że choć nawyk sprawdzania opinii na swój temat był silny, posłuchanie rady ukochanego przyniosło jej ogromną ulgę.

Zobacz też: Iwona Pavlović nie może pogodzić się ze śmiercią mamy. Poruszający wpis po pogrzebie

Dziś gwiazda Polsatu podchodzi do sieci z większym dystansem, mistrzowsko oddzielając konstruktywną krytykę od zwykłego jadu. Jeśli ktoś merytorycznie podważa jej werdykt, przyjmuje to z klasą. Jednak na jej profilach nie ma miejsca na wulgaryzmy, które są natychmiast usuwane. Taka higiena psychiczna to zasługa wsparcia, jakie otrzymała od Wojciecha.

"Mąż mi trochę zabraniał właśnie czytania portali. Rzeczywiście oduczam się tego - raczej nie szukam tego, co ktoś o mnie powiedział (...) Mogą napisać na przykład 'nie zgadzam się z panią, bo moim zdaniem jednak oni tańczyli słabiej'. (...) dla mnie to jest naturalna czyjaś opinia, tym bardziej, że taniec jest taką dziedziną niewymierną, więc nie ma zmierzenia centymetrem" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami "Telemagazynu".

34

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie