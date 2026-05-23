Król strzelców Ekstraklasy 2025/26. Historyczny sukces Słowaka ze spadkowicza?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-23 20:18

Nowy król strzelców Ekstraklasy został wyłoniony w sezonie 2025/26, przynosząc zaskakujące rozstrzygnięcia. Tytuł najskuteczniejszego zawodnika piłkarskiej Ekstraklasy trafił do piłkarza z drużyny, która pożegnała się z elitą. To wydarzenie wpisuje się w długoterminowy trend, jednak jego kontekst jest wyjątkowy i budzi wiele pytań wśród fanów polskiej ligi. Kim jest ten piłkarz i co oznacza dla polskiego futbolu?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Tomas Bobcek królem strzelców Ekstraklasy 2025/26

W sezonie 2025/26 tytuł króla strzelców piłkarskiej Ekstraklasy zdobył Tomas Bobcek, reprezentujący barwy Lechii Gdańsk. Słowacki napastnik zakończył rozgrywki z imponującym dorobkiem 20 bramek na koncie, co zapewniło mu pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców. Jego osiągnięcie jest tym bardziej niezwykłe, że Lechia Gdańsk ostatecznie spadła do 1. ligi, co rzadko zdarza się w historii. Ten indywidualny sukces zawodnika jest jednym z jaśniejszych punktów w trudnym dla klubu roku.

To dopiero drugi Słowak w historii polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej, który został królem strzelców. Pierwszym był Robert Demjan, który dokonał tego w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała w sezonie 2012/13. Osiągnięcie Bobceka podkreśla rosnącą rolę zagranicznych piłkarzy w lidze polskiej, gdzie od lat obcokrajowcy dominują w statystykach bramkowych.

Czy dominacja obcokrajowców jest trwała?

Tytuł zdobyty przez Tomasa Bobceka to dziewiąte z rzędu rozgrywki, w których korona króla strzelców trafiła do obcokrajowca. Ten trend jest wyraźny i świadczy o zmianach w Ekstraklasie, gdzie kluby coraz chętniej stawiają na zagranicznych snajperów. Sukcesy takie jak Bobceka czy wspomnianego Roberta Demjana pokazują, że zagraniczni piłkarze często stanowią o sile ofensywnej polskich zespołów. Ich umiejętności i doświadczenie przyczyniają się do podnoszenia poziomu rozgrywek.

Warto przypomnieć, że w sezonie 2016/17 doszło do rzadkiej sytuacji, kiedy to tytuł króla strzelców został podzielony. Polak, Marcin Robak, ex aequo z Portugalczykiem Marco Paixao, zdobył wówczas ten zaszczytny laur. Był to jeden z nielicznych przypadków w ostatnich latach, kiedy polski napastnik znalazł się na szczycie klasyfikacji strzelców, co tylko podkreśla obecną dominację zawodników z innych krajów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.